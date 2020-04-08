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ЦАМТО

Рособоронэкспорт защитил свой товарный знак за рубежом

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Фото: пресс-служба ОАО "Рособоронэкспорт".

ЦАМТО, 7 апреля. АО "Рособоронэкспорт" (входит Госкорпорацию Ростех) получило свидетельство о международной регистрации товарного знака "ROSOBORONEXPORT" в 45 странах мира в рамках Мадридской системы.

"С этого момента в ключевых странах-партнерах мы имеем важные правовые рычаги по недопущению незаконного использования интеллектуальной собственности, в том числе путем имитации нашей деятельности. Регистрация основного товарного знака за рубежом позволит Рособоронэкспорту демонстрировать свое присутствие на ключевых мировых рынках и продолжить формирование сильного бренда. Это положительно скажется на продвижении российской оборонной продукции и оказываемых услуг в сфере ВТС", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

В настоящее время товарный знак "ROSOBORONEXPORT" регистрируется еще в 13 странах мира, не входящих в Мадридскую систему, в том числе в странах Персидского залива

Кроме того, с целью пресечения недобросовестной конкуренции на территории Республики Колумбия аннулированы два товарных знака, сходных до степени смешения с товарным знаком "ROSOBORONEXPORT", что подтверждено вступившим в силу постановлением Патентного ведомства Колумбии.

Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности Рособоронэкспорта за рубежом осуществлена ООО "РТ-Интеллектэкспорт", являющимся центром компетенции Госкорпорации Ростех в области управления правами на результаты интеллектуальной деятельности.

"Рособоронэкспорт выражает благодарность ООО "РТ-Интеллектэкспорт" за помощь в решении правовых вопросов, касающихся защиты интеллектуальной собственности за рубежом, за профессиональное решение нестандартных вопросов в данной области и надеется на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество", – отметил статс-секретарь Рособоронэкспорта Владимир Кудашкин.

"Мы дорожим партнерскими отношениями с Рособоронэкспортом и возможностью воплощения совместных проектов, благодарим за доверие и надеемся на дальнейшее сохранение сотрудничества и реализацию новых совместных планов в сфере защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности", – подчеркнул генеральный директор ООО "РТ-Интеллектэкспорт" Валерий Люстик.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Страны
Колумбия
Россия
Компании
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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