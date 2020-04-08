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Военное обозрение

В Вооруженных силах Украины зафиксирована первая смерть от коронавируса

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Источник изображения: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Первая смерть от коронавирусной инфекции зафиксирована в Вооруженных силах Украины. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Согласно опубликованной информации, на сегодняшний день в ВСУ зафиксировано четыре случая подтвержденного заболевания коронавирусом, еще 87 военнослужащих находятся на карантине с подозрением на заражение, один человек скончался.

В вооруженных силах Украины зарегистрировано четыре случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом, из них один летальный

- говорится в сообщении.

Отметим, что первый случай заражения коронавирусом в ВСУ зафиксирован 1 апреля, второй - 2 апреля, третий - 4 апреля.

В Генштабе ВСУ пояснили, что от коронавируса скончалась сотрудница одной из воинских частей Ивано-Франковской области.

С 20.03.2020 находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. 27.03.2020 состояние ухудшилось, была госпитализирована в ЦРБ г. Надворный, 30.03.2020 переведена в реанимационное отделение, 06.04.2020 в 6.00 умерла. Диагноз COVID-19 подтверждено вечером 06.04.2020

- сообщили военные медики.

По данным Минздрава Украины, ведущем официальную статистику, на утро 7 апреля 2020 года зафиксировано 1462 случая заражения новым коронавирусом, 45 человек скончалось, 28 пациентов выздоровели.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
2020-й год
Медицина
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