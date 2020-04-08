В России модернизировали одну из самых мощных пушек в мире

В России модернизировали одно из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий 2С7М "Малка". Об этом со ссылкой на пресс-службу "Уралвагонзавода" сообщает РИА Новости.

На САУ обновили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения. Кроме того, орудие получило новые приборы наблюдения, аппаратуру внутренней связи и радиостанцию. При модернизации импортные комплектующие "Малки" заменили российскими.

- Модернизация улучшила ходовые характеристики, маневренность и подвижность, командную управляемость и все основные характеристики орудия, - говорится в сообщении.

После модернизации САУ "Малка" прошла полный цикл испытаний, во время которых специалисты проверяли характеристики подвижности и надежности ходовой части орудия, работу силовой установки, трансмиссии, механизмов заряжания, а также прочность пушки и системы управления огнем.

Первый серийный образец новой пушки уже готов к отправке в войска, а коллектив "Уралтрансмаша" готов к серийной модернизации САУ 2С7М "Малка".

САУ "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", разработанного в восьмидесятых годах прошлого века и до сих пор считающегося одним из самых мощных в мире. На "Пион" устанавливали 203-миллиметровую пушку, принятую на вооружение в 1975 году и обновленную в 1983.

Модернизированная самоходная артиллерийская установка предназначена для поражения целей и объектов противника, расположенных в глубине обороны за линией фронта. Одним из главных преимуществ "Малки" является возможность использования при стрельбе бетонобойных и химических снарядов, а также специальных боеприпасов с ядерным зарядом.

Яков Васильев