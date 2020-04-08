Войти
Российская газета

В России модернизировали одну из самых мощных пушек в мире

229
0
0
Источник изображения: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В России модернизировали одно из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий 2С7М "Малка". Об этом со ссылкой на пресс-службу "Уралвагонзавода" сообщает РИА Новости.

На САУ обновили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения. Кроме того, орудие получило новые приборы наблюдения, аппаратуру внутренней связи и радиостанцию. При модернизации импортные комплектующие "Малки" заменили российскими.

- Модернизация улучшила ходовые характеристики, маневренность и подвижность, командную управляемость и все основные характеристики орудия, - говорится в сообщении.

После модернизации САУ "Малка" прошла полный цикл испытаний, во время которых специалисты проверяли характеристики подвижности и надежности ходовой части орудия, работу силовой установки, трансмиссии, механизмов заряжания, а также прочность пушки и системы управления огнем.

Первый серийный образец новой пушки уже готов к отправке в войска, а коллектив "Уралтрансмаша" готов к серийной модернизации САУ 2С7М "Малка".

САУ "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", разработанного в восьмидесятых годах прошлого века и до сих пор считающегося одним из самых мощных в мире. На "Пион" устанавливали 203-миллиметровую пушку, принятую на вооружение в 1975 году и обновленную в 1983.

Модернизированная самоходная артиллерийская установка предназначена для поражения целей и объектов противника, расположенных в глубине обороны за линией фронта. Одним из главных преимуществ "Малки" является возможность использования при стрельбе бетонобойных и химических снарядов, а также специальных боеприпасов с ядерным зарядом.


Яков Васильев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С7 Пион
Компании
Уралвагонзавод
Уралтрансмаш
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
18.12.2019
Без Украины: в России модернизировали мощнейшую пушку
18.12.2019
В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
17.11.2017
Порох сухим: Россия взялась за главный калибр
17.11.2017
Все российские минометы "Тюльпан" модернизируют к 2020 году
30.11.2011
Чем оснащен забытый род войск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.04 06:35
  • 104
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 08.04 05:55
  • 86
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 08.04 04:11
  • 44
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 07.04 20:56
  • 1
Думская комиссия по ОПК попросила ЦБ снизить ключевую ставку на 1-1,5 п.п
  • 07.04 17:02
  • 2
Столкновение корабля ВМС Венесуэлы с круизным лайнером сняли на видео
  • 07.04 16:00
  • 52
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 07.04 15:49
  • 26
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 07.04 15:28
  • 2
10 модернизированных Т-72Б3М получила танковая дивизия ЦВО на Урале
  • 07.04 14:31
  • 0
Apply Emirates Visa Online
  • 07.04 13:47
  • 2
Разведчик-снайпер рассказал о службе в горячих точках
  • 07.04 13:02
  • 2
Первая совместная воздушно-наземная тренировка к параду Победы прошла в Алабино
  • 07.04 12:39
  • 110
Страна не работает до 30 апреля
  • 07.04 12:11
  • 1
Начались поставки в войска танков Т-90М "Прорыв"
  • 07.04 11:55
  • 6
Разработчик колесного танка в интервью "РИА Новости" оценил его эффективность в борьбе с терроризмом
  • 07.04 11:51
  • 1
Сдерживание России — не главная цель: что мешает Украине вступить в НАТО (Апостроф, Украина)