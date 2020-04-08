В Баку заявили о готовности России поставить ВВС страны боевые самолёты

Источник изображения: https://haqqin.az/

Россия готова поставить Военно-воздушным силам Азербайджана российские истребители. Об этом сообщает азербайджанское Министерство обороны по итогам переговоров сторон.

Как заявили в военном ведомстве Азербайджана, специалисты этой страны посетили российские предприятия, где производятся истребители МиГ-35 и Су-35. По итогам переговоров, прошедших в ходе посещения авиазаводов, российская сторона заявила о готовности поставлять боевые самолеты для азербайджанских ВВС.

В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией группа специалистов ВВС Азербайджана посетила предприятия военно-промышленного комплекса России (...) по производству боевых самолетов Су-35 и МиГ-35. Российская сторона выразила готовность поставлять в нашу страну боевые самолеты в количестве, соответствующем потребностям ВВС Азербайджана

- говорится в сообщении Минобороны республики.

В ходе посещения авиазаводов, азербайджанские военные ознакомились с подробными тактико-техническими и боевыми характеристиками истребителей МиГ-35 и Су-35. Военное ведомство страны заявляет о заинтересованности в закупке боевых самолетов российского производства.

Азербайджанской делегации были представлены брифинги о тактико-технических характеристиках, боевых возможностях, вооружении боевых самолетов (...) Азербайджанские военные пилоты на российских военных авиабазах выполнили практические полеты на самолетах МиГ-35

- говорится в сообщении. При этом о конкретных переговорах по поставкам российских истребителей ВВС республики пока не сообщается.