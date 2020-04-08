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ЦАМТО

ВКС получат еще два модернизированных самолета Ан-124 "Руслан"

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Ан-124 "Руслан"
Ан-124 "Руслан".
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

ЦАМТО, 7 апреля. По заказу ВКС России будут проведены работы по продлению летной годности и модернизации еще двух военно-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в авиапромышленности.

"В рамках очередного контракта предполагается продление ресурса летной годности и проведение работ по модернизации отдельных систем на двух транспортниках Ан-124-100 для ВКС России", – сказал собеседник агентства.

Он не уточнил сроки передачи этих машин в войска.

Как напоминает агентство, ранее, в 2019 году, были выполнены подобные работы на трех самолетах этого типа. Все они уже переданы ВКС России. Продлением летной годности и модернизацией строевых "Русланов" с 2004 года занимается ульяновское предприятие "Авиастар-СП".

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Страны
Россия
Продукция
Ан-124
Ан-124-100
Компании
Авиастар-СП
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