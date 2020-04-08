На параде Победы покажут четыре "Кинжала"

В авиагруппу парада Победы над Красной площадью войдут четыре МиГ-31К с гиперзвуковыми комплексами "Кинжал" и четыре истребителя пятого поколения Су-57.

- В авиационной части парада будут представлены 55 самолетов и 20 вертолетов. То есть 75 машин - это символизирует 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, - рассказал ТАСС источник в военном ведомстве.

Также над столицей России пролетят самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, военно-транспортные Ил-76, дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Один из "Белых лебедей" будет имитировать заправку в воздухе от летающего танкера Ил-78.

Фронтовую авиацию представят истребители МиГ-29, Су-30 и Су-35, бомбардировщики Су-24 и Су-34. Вертолетная группа будет состоять из Ми-26, Ми-8, Ка-52 "Аллигатор", Ми-35 и Ми-28Н "Ночной охотник". По традиции завершит воздушный парад пятерка штурмовиков Су-25 с дымами цвета российского флага.

6 апреля авиационная группа вмести с пешими расчетами и техникой провела первую тренировку на полигоне в Алабино. Подготовка к параду Победы идет по плану, решений о переносе церемонии не принималось.

Антон Валагин