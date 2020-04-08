Американское издание сочло коронавирус вызовом для системы Путина

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В американском издании Vox появилась статья, которая анализирует влияние пандемии COVID-19 на политику и экономику России и сравнивает перспективы нашей страны с кризисом в самих США. Но правда ли пандемия так опасна для российской социально-экономической и политической системы?

Американский публицист Алекс Уорд считает, что если волна пандемии коронавируса накроет Россию, то это станет катастрофой для «российского диктатора», как он называет президента Путина. Болезнь и, тем более, смерть тысяч россиян станут серьезнейшим ударом по политическому имиджу главы российского государства. При этом американский автор отмечает, что ситуация складывается очень неблагоприятно для Путина: пандемия совпала с обвалом цен на мировом нефтяном рынке.

Меры по самоизоляции, по мнению Уорда, являются жесткими, но недостаточно эффективными. В привычном для информационного противостояния держав духе американский автор искажает правду: он пишет, что за нарушение режима самоизоляции можно поплатиться лишением свободы на срок до 7 лет, «забыв» отметить, что такое наказание могут назначить лишь тем, от которых в результате нарушения карантина заразились и умерли несколько человек.

Впрочем, американский автор отмечает, что Россия подготовлена к эпидемии лучше, чем многие страны мира и признает "неплохой" российскую систему здравоохранения. Однако Уорд считает, что Путин и правительство сосредоточили основное внимание на Москве, где и правда наблюдается наибольшее, по официальным данным, количество заболевших, но почти не занимаются регионами.

При всем том, определенная правда в словах американца есть. В отличие от Москвы, положение многих жителей регионов в условиях месячной самоизоляции может не просто ухудшиться, а стать катастрофическим. Заработные платы в регионах намного меньше московских, возможности поменять работу меньше по определению, решения о дополнительных выплатах не приняты.

Повторяя за Сергеем Собяниным жесткие меры по обеспечению самоизоляции граждан, губернаторы не в состоянии обеспечить даже ту малую социальную поддержку, которую организовал московский мэр.

Высокие штрафы, отсутствие средств к существованию, сокращения на предприятиях, разорение малого бизнеса могут стать подлинной причиной роста социального недовольства, которое катализирует процессы, намного более опасные, чем пандемия коронавируса, причем опасные именно в политическом отношении.

На что жить, к примеру, многочисленному слою неоформленных наемных работников, которых в России не менее 20 миллионов человек? И не надо думать, что эти неоформленные работники – злостные уклонисты от налогов, которые специально не оформляются официально, чтобы не платить 13% НДФЛ. Их просто не оформляют работодатели, которым не выгодно платить и зарплату, и взносы в фонды.

Поэтому российская власть сейчас действительно оказалась между «молотом и наковальней» коронавируса и социального возмущения.

Поскольку население страны последние годы и даже десятилетия демонстрировало политическую пассивность, власть пока еще верит, что сможет сдержать социальное недовольство полицейскими мерами. Но если в режиме самоизоляции не будут сделаны послабления, то градус недовольства может оказаться очень высоким.

В любом случае, России, ее экономике и социальной сфере действительно потребуются реанимационные мероприятия. Уже сейчас правительству и президенту не мешало бы приступить к практике реальной, а не декларируемой социальной поддержки населения. Как вариант – обеспечить всех нуждающихся граждан социальным пособием в размере минимальной оплаты труда на человека на время действия режима самоизоляции, ввести прожиточные пособия по безработице в первые полгода после прекращения режима самоизоляции, предоставить реальные кредитные каникулы.

Конечно, это потребует перераспределения финансовых потоков государства, но если этого не сделать, то последствия могут быть самыми плачевными. Решение же возникших проблем в совокупности с победой над эпидемией позволили бы российской власти и лично Владимиру Путину многократно поднять свой авторитет и в национальном, и в мировом масштабах. Но для этого надо не бояться брать ответственность на себя.