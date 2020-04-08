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Российская газета

Сбитый над Ливией таинственный дрон оказался похож на израильский БПЛА

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Источник изображения: rg.ru

Таинственный беспилотник, упавший в ливийской пустыне, может оказаться дроном-камикадзе израильского производства.

Аппарат серьезно пострадал при падении, первоначально не сообщалась его модель. Однако после изучения фотографий фрагментов было сделано предположение, что это, возможно, разведывательно-ударный Harop. Конструкторы специально оптимизировали его для борьбы со средствами противовоздушной обороны.

Масса дрона составляет 135 килограммов. Длина - 2,5 метра. Размах крыльев - 3 метра. Скорость -185 км/ч. Дальность - 1000 км. Он может находиться в воздухе шесть часов. Официально такая техника в Турцию не поставлялась, поэтому непонятно, как дрон мог оказаться в Ливии.

Существует и другая версия: это более ранняя израильская модель Harpy аналогичного предназначения, доработанная турецкой стороной с использованием элементов конструкции Harop.

Как представляется, этот БПЛА был задействован в секретной операции по уничтожению доставленных из Объединенных Арабских Эмиратов ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" и установок MIM-23 Hawk. Однако расчетам удалось обнаружить эту угрозу и вовремя нейтрализовать ее. Об этом свидетельствуют действия поисковой группы, состоящей из сотрудников службы безопасности Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара, которые точно знали район, куда упал непрошенный гость.

В то же время действующие на стороне так называемого Правительства национального единства турецкие беспилотники Bayraktar TB2 продолжают уничтожать автоцистерны, доставляющие ЛНА горючее. Создается впечатление, что поставлена задача не только лишить топлива действующие на передовой подразделения, но и не позволить транспорту передвигаться в тылу.



Алексей Моисеев

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Страны
Израиль
Ливия
ОАЭ
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
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