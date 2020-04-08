Военный флот России помнит об Антарктиде

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) ВМФ России «Адмирал Владимирский» прибыло в море Дюрвиля, омывающее Антарктиду.

Доклад об этом поступил по каналам специальной связи в адрес главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова с борта судна. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечают в военном ведомстве, задача ОИС - проведение океанографических исследований с целью уточнения местоположения точки Южного магнитного полюса. Евменов приказал ежесуточно анализировать данные по кругосветной экспедиции во взаимодействии с Центром Русского географического общества при Главном командовании ВМФ России.

«На сегодняшний день ОИС «Адмирал Владимирский» прошло около 27 тыс миль по маршруту кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Экспедиция стартовала в декабре 2019 года и продлится до июня текущего года», — уточнили в министерстве.

Море Дюрвиля - окраинное море тихоокеанского сектора Южного океана, между 136° и 148° восточной долготы. Омывает Землю Адели (Восточная Антарктида). Южная часть моря находится в пределах материковой отмели с глубиной менее 500 м, северная - с глубиной до 3610 м. Большую часть года покрыто дрейфующими льдами.

«Уверен, что сложные навигационные условия в акватории моря Дюрвиля не станут помехой для выполнения задач нашими гидрографами, имеющими уникальный опыт проведения исследований», - отметил адмирал Евменов.