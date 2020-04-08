Подводная лодка "Санкт-Петербург" Северного флота идет на модернизацию в Кронштадт

Дизель-электрическая подводная лодка 2004 года постройки предназначена для защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций

СЕВЕРОМОРСК /Мурманская область/, 7 апреля. /ТАСС/. Головная дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Санкт-Петербург", находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте, отправилась на плановое техническое обслуживание и модернизацию в Кронштадт в сопровождении судов вспомогательного флота. Об этом во вторник сообщает пресс-служба флота.

"Подводная лодка совершает межфлотский переход из Баренцева в Балтийское море. Она вышла из базы на Кольском полуострове в сопровождении спасательного буксирного судна "Памир", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что в настоящее время лодка идет в северной части Норвежского моря, ее сопровождает спасательный буксир "Николай Чикер". Весь межбазовый переход она пройдет в надводном положении.

Дизель-электрическая подводная лодка "Санкт-Петербург" была построена на Адмиралтейской верфи в Петербурге, в 2004 году спущена на воду, предназначена для защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций.