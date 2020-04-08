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ТАСС

Подводная лодка "Санкт-Петербург" Северного флота идет на модернизацию в Кронштадт

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Подводная лодка проекта 677 "Санкт-Петербург".
Подводная лодка проекта 677 "Санкт-Петербург".
Источник изображения: Вадим Жернов / ТАСС

Дизель-электрическая подводная лодка 2004 года постройки предназначена для защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций

СЕВЕРОМОРСК /Мурманская область/, 7 апреля. /ТАСС/. Головная дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Санкт-Петербург", находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте, отправилась на плановое техническое обслуживание и модернизацию в Кронштадт в сопровождении судов вспомогательного флота. Об этом во вторник сообщает пресс-служба флота.

"Подводная лодка совершает межфлотский переход из Баренцева в Балтийское море. Она вышла из базы на Кольском полуострове в сопровождении спасательного буксирного судна "Памир", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что в настоящее время лодка идет в северной части Норвежского моря, ее сопровождает спасательный буксир "Николай Чикер". Весь межбазовый переход она пройдет в надводном положении.

Дизель-электрическая подводная лодка "Санкт-Петербург" была построена на Адмиралтейской верфи в Петербурге, в 2004 году спущена на воду, предназначена для защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций.

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Продукция
Б-585 Санкт-Петербург
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
Проекты
677 Лада
пр. 1155
пр.1452
СФ
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