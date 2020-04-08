На учениях под Оренбургом более 10 тыс. военных создали глубокоэшелонированную систему ПВО

Военнослужащие отработали оборону от крылатых ракет и ударных беспилотников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля. Более 10 тыс. военнослужащих Центрального военного округа впервые отработали применение глубокоэшелонированной системы борьбы с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами на учениях, которые прошли в марте в Оренбургской области. Об этом журналистам во вторник сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"В ходе полевого выхода войск ПВО округа на Донгузском полигоне провели 22 тактических и командно-штабных учения с участием более 10 тыс. военнослужащих и 1,2 тыс. единиц техники. Отработали применение глубокоэшелонированной противовоздушной обороны от крылатых ракет, ударных беспилотников и других средств воздушного нападения условного противника, при этом эшелонирование проводилось не только по дальности, но и по высоте за счет совместного применения разнотиповых зенитных ракетных систем и комплексов на избранных направлениях", - рассказал Лапин.

В пресс-службе округа уточнили, что в комплексную систему ПВО вошли подсистемы разведки, управления, зенитного ракетного огня, радиоэлектронной борьбы и аэрозольного противодействия. На учениях применялись "Бук-М2", "Панцирь-С", системы С-300, С-400, комплексы "Тор-М1", "Тунгуска" и другие. "Полученный опыт будет внедрен в обучение войск ПВО в летнем периоде обучения, который стартует в июне", - резюмировали в округе.