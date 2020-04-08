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ТАСС

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемыми любые попытки "приватизации" космоса

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне. При этом Песков затруднился сказать, можно ли расценивать упомянутый указ именно как такую попытку "приватизации".

Представитель Кремля подчеркнул, что "подробным решениям нужно давать сугубо юридическую оценку, сначала нужно изучить это решение, основываясь на юридических подходах".

"Я сейчас это (давать юридическую оценку указу Трампа - прим. ТАСС) не буду. Но какие-то попытки "приватизации" космоса в тех или иных формах - а сейчас я затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать как попытку "приватизации" космоса" - были бы неприемлемыми", - сказал Песков.

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Россия
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Трамп Дональд
Проекты
Луна
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