Общественный совет при Министерстве обороны России призвал военных позвонить родителям

Как сообщает интернет-газета MK.RU в материале "Общественный совет при МО РФ призвал военных позвонить родителям. Акция проводится в связи с распространением коронавируса", эпидемиологическая обстановка в стране остается сложной. Количество заразившихся и умерших от COVID-19 растет. Для сдерживания распространения коронавируса власти пошли на беспрецедентные меры. По докладам военного руководства, в Вооруженных силах заболевших нет. Тем не менее, родители военнослужащих беспокоятся. Они все чаще обращаются с вопросами о здоровье своих детей в Министерстве обороны России, а также в общественные организации. В этой связи Общественный совет при Министерстве обороны Российской Федерации посчитал необходимым провести акцию "Позвони родителям!".

Общественный совет при Министерстве обороны Российской Федерации призвал военных позвонить родителям (с) Министерство обороны Российской Федерации

По словам председателя Общественного совета, главреда "МК" Павла Гусева такая простая мера поможет успокоить родителей и снизит уровень тревоги в обществе. Он призвал всех членов Общественного совета, используя СМИ и другие каналы обратиться к военнослужащим срочной службы и контрактникам с просьбой вспомнить о родителях, позвонить им, сообщить о своем самочувствии, успокоить родных.

Общественный совет рассчитывает, что командиры всех уровней поддержат эту инициативу и предоставят подчиненным такую возможность.

"В сегодняшних условиях это очень важно", - говорится в обращении Общественного совета.

Штатная численность Вооруженных сил - примерно миллион военнослужащих. Из них порядка 250 тысяч - военнослужащие по призыву. Военнослужащих контрактной службы - более 400 тысяч. В ходе весенней призывной кампании, которая началась 1 апреля и завершится 15 июля, планируется призвать на военную служу 135 тысяч новобранцев.

Военнослужащим разрешается пользоваться мобильными телефонами, не оснащенными фото- и видеокамерами и не имеющими функции определения геолокации. Это сделано для соблюдения режима секретности. Время и порядок пользования личными мобильными телефонами определяется командирами частей.