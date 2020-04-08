COVID-19 стал причиной приостановки переговоров по продаже истребителей FA-50 в Аргентину

ЦАМТО, 7 апреля. Компания Korea Aerospace Industries (KAI) 6 апреля объявила о приостановке переговоров по продаже легких боевых самолетов FA-50 в Аргентину из-за пандемии COVID-19.

Как сообщает Korea Herald со ссылкой на южнокорейского авиапроизводителя, планы экспорта в Аргентину партии легких боевых самолетов FA-50 заморожены на неопределенный срок.

Как заявил представитель KAI, вероятно, Аргентине будет крайне проблематично выделить средства из оборонного бюджета на закупку истребителей в условиях, когда в стране начался экономический кризис из-за распространения вируса.

Как сообщал ЦАМТО, Минобороны Аргентины в течение последнего десятилетия неоднократно пытались приобрести новые самолеты, но эти планы не были реализованы по политическим и/или финансовым причинам. В рамках процедуры оценки вариантов закупки в сентябре 2016 года аргентинская делегация посетила размещенное в Йечхоне 16-е истребительное авиакрыло ВВС Республики Корея, где ознакомилась с особенностями эксплуатации самолетов FA-50 "Файтинг игл".

В марте 2017 года командующий ВВС бригадный генерал Амрейн, сообщил о ведущемся поиске для применения на временной основе реактивного боевого самолета, который, в том числе, сможет обеспечить переход к более современным истребителям в будущем. В числе основных критериев выбора были названы стоимость приобретения и эксплуатации, боевые возможности, условия финансирования, передача технологий и промышленная кооперация.

Летом 2019 года в СМИ появилась информация о том, что по результатам проведенной оценки FA-50 "Файтинг игл" был признан лучшим вариантом для закупки. В частности сообщалось, что президент Аргентины Маурисио Макри и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин обсудили возможность поставки FA-50 в ходе двусторонней встречи, состоявшейся в рамках последнего саммита G-20 в Осаке.

По данным СМИ, предложение KAI предусматривало поставку от 8 до 12 легких самолетов, включая два в 2019 году, а остальных – в 2020 году, наряду с тренажером и вооружением. Оплату предполагалось осуществлять траншами в течение десяти лет.

Представитель KAI отказался комментировать эти сообщения СМИ, сославшись на то, что не может обсуждать пока не подписанный контракт по поставку истребителей. В свою очередь, власти Аргентины также не сделали никаких официальных заявлений по закупке FA-50.