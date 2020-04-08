Войти
Российская газета

Арктический поход кораблей СФ занесли в Книгу рекордов ВС России

181
0
0
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Арктический поход отряда кораблей Кольской флотилии Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков" занесли в Книгу рекордов Вооруженных сил России. Военные моряки установили несколько достижений, сообщила пресс-служба Северного флота.

Это был восьмой поход пяти кораблей по морям Северного Ледовитого океана. В путь моряки отправились 5 августа прошлого года, а вернулись 29 сентября. Боевые корабли впервые в истории самостоятельно форсировали пролив Ли-Смита и пролив под названием Британский канал. Эти проливы разделяют острова архипелага Земля Франца-Иосифа.

Впервые отряд кораблей прошел проливом Архангельского между островами Земля Александры и Земля Георга. Протяженность маршрута по узкостям составила около ста миль.

В арктическом походе корабли проводили учения и другие мероприятия боевой подготовки. На отдельных этапах состоялись тренировки боевых расчетов минно-торпедной боевой части корабля, которые принуждали подводную лодку условного противника к всплытию. Кроме того, североморцы обороняли корабль от атаки субмарины "противника" с выполнением элементов противолодочного маневрирования, а морпехи отрабатывали высадку на необорудованное побережье.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Военные учения
пр. 1155
СФ
Похожие новости
05.12.2016
Что ждет армию России в новом учебном году
10.10.2016
Корабль "Вице-адмирал Кулаков" вернулся из арктического похода
17.10.2014
Усиление арктического присутствия
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
28.04.2010
Северный ледовитый ТВД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.04 06:35
  • 104
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 08.04 05:55
  • 86
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 08.04 04:11
  • 44
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 07.04 20:56
  • 1
Думская комиссия по ОПК попросила ЦБ снизить ключевую ставку на 1-1,5 п.п
  • 07.04 17:02
  • 2
Столкновение корабля ВМС Венесуэлы с круизным лайнером сняли на видео
  • 07.04 16:00
  • 52
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 07.04 15:49
  • 26
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 07.04 15:28
  • 2
10 модернизированных Т-72Б3М получила танковая дивизия ЦВО на Урале
  • 07.04 14:31
  • 0
Apply Emirates Visa Online
  • 07.04 13:47
  • 2
Разведчик-снайпер рассказал о службе в горячих точках
  • 07.04 13:02
  • 2
Первая совместная воздушно-наземная тренировка к параду Победы прошла в Алабино
  • 07.04 12:39
  • 110
Страна не работает до 30 апреля
  • 07.04 12:11
  • 1
Начались поставки в войска танков Т-90М "Прорыв"
  • 07.04 11:55
  • 6
Разработчик колесного танка в интервью "РИА Новости" оценил его эффективность в борьбе с терроризмом
  • 07.04 11:51
  • 1
Сдерживание России — не главная цель: что мешает Украине вступить в НАТО (Апостроф, Украина)