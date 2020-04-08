Арктический поход кораблей СФ занесли в Книгу рекордов ВС России

Арктический поход отряда кораблей Кольской флотилии Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков" занесли в Книгу рекордов Вооруженных сил России. Военные моряки установили несколько достижений, сообщила пресс-служба Северного флота.

Это был восьмой поход пяти кораблей по морям Северного Ледовитого океана. В путь моряки отправились 5 августа прошлого года, а вернулись 29 сентября. Боевые корабли впервые в истории самостоятельно форсировали пролив Ли-Смита и пролив под названием Британский канал. Эти проливы разделяют острова архипелага Земля Франца-Иосифа.

Впервые отряд кораблей прошел проливом Архангельского между островами Земля Александры и Земля Георга. Протяженность маршрута по узкостям составила около ста миль.

В арктическом походе корабли проводили учения и другие мероприятия боевой подготовки. На отдельных этапах состоялись тренировки боевых расчетов минно-торпедной боевой части корабля, которые принуждали подводную лодку условного противника к всплытию. Кроме того, североморцы обороняли корабль от атаки субмарины "противника" с выполнением элементов противолодочного маневрирования, а морпехи отрабатывали высадку на необорудованное побережье.

Светлана Цыганкова