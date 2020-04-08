Фрегат «Адмирал Горшков» готовят к испытаниям гиперзвукового «Циркона»

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Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", направленный на плановое обслуживание, кроме регламентных работ проведет загрузку гиперзвуковой ракеты "Циркон" для проведения следующей испытательной стрельбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По данным источника, фрегат отправился на Беломорскую базу, где будут проведены регламентные работы и загрузка "Циркона". После окончания работ корабль выйдет на морские полигоны Северного флота в Белом море, где будет проведен очередной пуск гиперзвуковой ракеты. Точной даты испытания не сообщается, предварительные планы - апрель - май.

Фрегат "Адмирал Горшков" ушел в Беломорскую военно-морскую базу для проведения ряда регламентных работ, а также погрузки в пусковую установку ракеты "Циркон". Вторые испытательные стрельбы гиперзвуковой ракетой будут выполнены с корабля в апреле - мае

- приводит агентство слова источника.

Напомним, что о первых испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта надводного корабля стало известно в конце февраля этого года, когда новостные агентства сообщили о пуске "Циркона" с борта фрегата "Адмирал Горшков" на одном из морских полигонов Северного флота в Баренцевом море. Сообщалось, что ракета, запущенная с корабля, преодолела более 500 км и поразила мишень, расположенную на берегу. При этом уточнялось, что первый запуск был проведен еще в январе.

"Адмирал Горшков" является головным фрегатом проекта 22350. Он предназначен для ведения боевых действий в дальней и ближней морской зонах, а также для участия в решении задач в океанской зоне. Водоизмещение корабля составляет около 4500 т, длина наибольшая - около 130 м, ширина наибольшая - более 16м. Дальность плавания - более 4000 миль, мореходность - без ограничений.

Построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, вошел в состав Северного флота в июле 2018 года.

Вооружение: 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс "Редут", универсальная пусковая установка УКСК 3С14 на 16 противокорабельных ракет "Калибр"или "Оникс", противолодочный комплекс "Пакет-НК", противолодочный вертолет Ка-27.