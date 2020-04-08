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Интерфакс-АВН

Рособоронэкспорт зарегистрировал свой международный товарный знак в 45 странах мира

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Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Рособоронэкспорт, единственный экспортёр российского вооружения, зарегистрировал свой товарный знак в 45 странах мира, сообщили в пресс-службе компании.

"Рособоронэкспорт (входи "Ростех") получил свидетельство о международной регистрации товарного знака "ROSOBORONEXPORT" в 45 странах мира в рамках Мадридской системы", - заявили в компании.

"С этого момента в ключевых странах-партнерах мы имеем важные правовые рычаги по недопущению незаконного использования интеллектуальной собственности, в том числе путем имитации нашей деятельности", - процитировали в пресс-службе слова гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева.

По словам Михеева, регистрация основного товарного знака за рубежом позволит Рособоронэкспорту демонстрировать свое присутствие на ключевых мировых рынках и продолжить формирование сильного бренда.

"Это положительно скажется на продвижении российской оборонной продукции и оказываемых услуг в сфере ВТС", - подчеркнул глава Рособоронэкспорта.

В компании отметили, что в настоящее время товарный знак "ROSOBORONEXPORT" регистрируется еще в 13 странах мира, не входящих в Мадридскую систему, в том числе в странах Персидского залива.

"Кроме того, с целью пресечения недобросовестной конкуренции на территории Республики Колумбия аннулированы два товарных знака, сходных до степени смешения с товарным знаком "ROSOBORONEXPORT", что подтверждено вступившим в силу постановлением патентного ведомства Колумбии", - сказали в пресс-службе.

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Страны
Колумбия
Россия
Компании
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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