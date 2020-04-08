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Известия.ru

В Совфеде возмутились попыткам Трампа заявить права на космос

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев выразил негодование в связи с недавно изданным указом президента США Дональда Трампа, который закрепляет эксклюзивные права американцев в космосе. Об этом сенатор написал во вторник, 6 апреля, на своей странице в Facebook.

«Пока весь мир борется с коронавирусом на Земле, Трамп своим указом пытается захватить космос», — пишет парламентарий.

По его словам, американский лидер оспорил тезисы глобальных договоренностей ООН, в которых Луна и другие небесные тела являются всеобщим достоянием, и заявил на них исключительные права.

Политик возмущен солидарностью трансатлантических союзников США, которые никогда не оспаривали тезис об «исключительности» американской нации.

«Трансатлантическая круговая порука разделила мир на якобы исключительных и не исключительных, на якобы достойных и не достойных, на якобы имеющих право на всё и якобы не имеющих прав ни на что», — добавляет Косачев.

Он подчеркивает, что даже если союзники США и уступят общие права на космос, Россия не станет мириться с заявлениями Трампа.

«Уверен, что это не конец истории. Ведь вне всякого сомнения большинство человечества - по эту, нашу общую, а не по обратную сторону Луны, куда нас запихивает из последних сил неолиберальная часть мира с извращенным от мании величия сознанием», — резюмирует чиновник.


Ранее 7 апреля стало известно, что Трамп подписал исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. Тем самым США отвергают соглашение о Луне, принятое Генасамблеей ООН.

Заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев расценил документ как «попытки экспроприации космического пространства» и «планы по фактическому захвату территорий других планет». Он указал на то, что подобные шаги со стороны США вредят сотрудничеству.

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