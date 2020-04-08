Армия США хочет идти на войну «налегке»

Похоже, что совсем скоро американские военные перестанут слышать характерный аккомпанемент звона падающих вокруг гильз во время стрельбы. Пентагон очередной раз возвращается к идее патронов с пластиковым корпусом, на этот раз - всерьез.

Обычно, гильзы для винтовок и пулеметов изготавливаются из латуни или покрытой специальным напылением стали. Они устойчивы к коррозии, удобны в эксплуатации и прочны - словом, все с ними хорошо, кроме одного момента: массы. Более половины веса каждого патрона приходится на гильзу, так что неудивительны попытки сэкономить на ней любыми способами. Уже более полувека разные оружейные компании экспериментируют с пластиком или картоном, но до сих пор ни одна разработка не устроила военных по надёжности и эксплуатационным качествам.

Согласно словам начальника Командования по развитию боевых действий Корпуса морской пехоты (КМП) США генерал-лейтенанта Эрика Смита, которые приводит сайт Military.com, за последние 20 лет так и не удалось уменьшить вес военной «разгрузки» солдат: «Мы лишь смогли замедлить рост ее массы, но это все равно неприемлемо».

Современный пехотинец несет на себе не только провиант, броню и боеприпасы, но еще и целый ворох крайне необходимой электроники. Последнее, что пока не удалось «миниатюризировать» с помощью новейших технологий - патроны.

Именно поэтому в 2020 году армия США и КМП одновременно начали инвестировать в пластиковые боеприпасы. Программа, как это и заведено у американцев, имеет звучное и длинное наименование Joint Lightweight Ammunition Integrated Product Team («Объединенная команда по созданию единого легкого боеприпаса»). На армейской стороне лежит задача найти замену патрону 7,62х51 мм (в основном, используется для пулемета M240), а морпехи отвечают за «пластмассовый» аналог знаменитого .50 BMG (12,7х99 мм, оружия под него - навалом, от авиационных пулеметов до снайперских винтовок).

ПМ сообщает, что идеи радикально модернизировать боеприпасы для систем стрелкового вооружения зародились не вчера. Американским военным каких только патронов не предлагали на протяжении второй половины XX века: и вовсе безгильзовые, и «телескопические» (в которых пуля полностью утоплена в гильзу и частично окружена порохом) и с пластиковыми или картонными гильзами. Каждый раз Пентагон отклонял эти предложения - технологии не позволяли выполнить задумки так, чтобы итоговая разработка была надежной, недорогой и легкой в производстве.