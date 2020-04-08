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Военно-промышленный курьер

Оборонный комплекс Уханя наверстывает месячные простои

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Макет
Строящийся в Ухани макет крупного боевого надводного корабля.
Источник изображения: China Defense

На протяжении января и февраля оборонные компании в городе Ухань прекратили свою деятельность из-за усиленной борьбы правительства с нераспространением коронавируса.

Военно-промышленный комплекс в китайской провинции Ухань, который больше всего пострадал от коронавируса, «возвращается и наверстывает упущенное». Об этом сообщает Janes, цитируя государственные китайские СМИ.

С уменьшением влияния вируса на общественную жизнь Китая оборонные компании возобновляют работу своих региональных филиалов, сообщает УНИАН со ссылкой на военный портал.

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Страны
Китай
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