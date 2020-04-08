Оборонный комплекс Уханя наверстывает месячные простои

На протяжении января и февраля оборонные компании в городе Ухань прекратили свою деятельность из-за усиленной борьбы правительства с нераспространением коронавируса.

Военно-промышленный комплекс в китайской провинции Ухань, который больше всего пострадал от коронавируса, «возвращается и наверстывает упущенное». Об этом сообщает Janes, цитируя государственные китайские СМИ.

С уменьшением влияния вируса на общественную жизнь Китая оборонные компании возобновляют работу своих региональных филиалов, сообщает УНИАН со ссылкой на военный портал.