Будет ли построен эстонский бронетранспортёр?

Вооружённые силы Эстонии планируют купить до 300 новых бронетранспортёров. Вчера, 6 апреля, портал postimees.ee сообщил о том, что компании эстонского ВПК выступили за создание отечественной бронемашины.

В ближайшие десять лет потребности эстонской армии составят до 300 новых бронетранспортёров. На их приобретение планируется потратить до €400 млн. Минобороны Эстонии уже заключило соглашение о сотрудничестве с Финляндией и Латвией, предусматривающее создание боевой машины с колёсной формулой 6×6 на базе финского бронетранспортёра Patria. Против этого решения выступили представители эстонских промышленных компаний.

Рендер возможного эстонского бронетранспортёра Источник изображения: postimees.ee

«Эстонские предприятия оборонной промышленности считают, что государство должно быть более амбициозным и видеть бóльшие возможности для эстонской промышленности, чем просто управление жизненным циклом БТР для оборонной промышленности или аутсорсинг отдельных компонентов» — заявил генеральный директор эстонской Ассоциации оборонной промышленности Тармо Рянисоо. Его поддержал глава компании Milrem Robotics Кулдар Вяэрси. По словам Вяэрси, местные компании готовы управлять такими проектами: «В эстонских компаниях работают всемирно известные специалисты и инженеры, имеющие опыт работы в оборонной промышленности. Наши компании имеют опыт работы в качестве системного интегратора и генерального подрядчика технологически сложных решений, а главное, умение и желание максимально задействовать эстонскую цепочку поставок».

В эстонской Ассоциации оборонной промышленности видят два варианта для закупки новых бронетранспортёров. Первый — покупка лицензии и максимальное привлечение эстонских компаний к производству боевой машины. Если же такой сценарий окажется слишком дорогостоящим, представители эстонского ВПК готовы создать новый бронетранспортёр с нуля.