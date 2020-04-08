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ТАСС

Косачев: Россия отреагирует на планы США присвоить право на добычу космических ресурсов

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Глава комитета СФ РФ по международным делам Константин Косачев
Глава комитета СФ РФ по международным делам Константин Косачев.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Глава комитета СФ по международным делам заявил, что пока весь мир борется с коронавирусом на Земле, президент США Дональд Трамп "своим указом пытается захватить космос"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал трансатлантических союзников США отреагировать на планы Вашингтона по присвоению себе права на добычу космических ресурсов. По его словам, Россия точно молчать не будет.

"Теперь союзникам [США] предстоит поступиться уже своими правами - на этот раз на до сих пор общий космос. Неужели опять промолчат, закостенев в позе послушания? Мы не закостенели и мы точно не промолчим. Не имеем права прогнуться. Да и воспитание у нас другое, не прогибались и раньше", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он выразил уверенность в том, что это не конец истории.

Косачев подчеркнул, что пока весь мир борется с коронавирусом на Земле, президент США Дональд Трамп своим указом пытается захватить космос. "И дело даже не в том, что тезис об "исключительности" американской нации не просто вскружил, но явно сдвинул многие мозги в Вашингтоне. Проблема в том, что этот тезис никогда не оспаривался лояльными трансатлантическими союзниками США, до сих пор предпочитавшими действовать, исходя из принципа "чего изволите?", - сказал глава международного комитета СФ.

Он добавил, что трансатлантическая круговая порука "разделила мир на якобы исключительных и неисключительных, на якобы достойных и недостойных, на якобы имеющих право на все и якобы не имеющих прав ни на что".

Трамп подписал в понедельник исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. В документе подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года. Согласно резолюции, исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития.

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