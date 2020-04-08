Посетители форума "Армия-2020" смогут ознакомиться с историей развития войск РХБ защиты

ЦАМТО, 7 апреля. Посетители МВТФ "Армия-2020" на демонстрационной площадке Конгресно-выстовочного центра "Патриот" смогут ознакомиться с экспозицией, посвященной истории развития войск РХБ защиты.

Замысел экспозиции основан на исторической хронологии и включает пять основных разделов, тренажерный огнеметный комплекс, интерактивные панели с информацией о войсках и историей их создания, а также лазерные проекции, посвященные тематике выставки.

Экспозиция построена таким образом, чтобы посетители имели возможность не только посмотреть и ознакомиться с экспонатами, но и почувствовать себя специалистом войск РХБ защиты – побывать в заглубленном укрытии, выполнить упражнение по стрельбе из огнемета, посетить современные химическую и биологическую лаборатории, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

VI Международный военно-технический форум "Армия-2020" состоится в августе на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот" (г.Кубинка, Московская обл.), полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.