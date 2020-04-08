Войти
ЦАМТО

Посетители форума "Армия-2020" смогут ознакомиться с историей развития войск РХБ защиты

231
0
0
Военнослужащий войск РХБЗ
Военнослужащий войск РХБЗ.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

ЦАМТО, 7 апреля. Посетители МВТФ "Армия-2020" на демонстрационной площадке Конгресно-выстовочного центра "Патриот" смогут ознакомиться с экспозицией, посвященной истории развития войск РХБ защиты.

Замысел экспозиции основан на исторической хронологии и включает пять основных разделов, тренажерный огнеметный комплекс, интерактивные панели с информацией о войсках и историей их создания, а также лазерные проекции, посвященные тематике выставки.

Экспозиция построена таким образом, чтобы посетители имели возможность не только посмотреть и ознакомиться с экспонатами, но и почувствовать себя специалистом войск РХБ защиты – побывать в заглубленном укрытии, выполнить упражнение по стрельбе из огнемета, посетить современные химическую и биологическую лаборатории, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

VI Международный военно-технический форум "Армия-2020" состоится в августе на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот" (г.Кубинка, Московская обл.), полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
18.04.2019
В военных округах России проводятся армейские игры
26.02.2018
Минобороны получит первые электромотоциклы весной 2018 года
22.02.2018
Московское высшее общевойсковое командное училище посетили иностранные военные атташе
09.08.2017
Российская сборная победила в первом полуфинале танкового биатлона
06.08.2015
Министр обороны России дал старт международному конкурсу летного мастерства «Авиадартс-2015»
17.04.2015
Новый комплекс технических средств охраны будет использован для обеспечения безопасности на Форуме «Армия-2015»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.04 06:35
  • 104
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 08.04 05:55
  • 86
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 08.04 04:11
  • 44
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 07.04 20:56
  • 1
Думская комиссия по ОПК попросила ЦБ снизить ключевую ставку на 1-1,5 п.п
  • 07.04 17:02
  • 2
Столкновение корабля ВМС Венесуэлы с круизным лайнером сняли на видео
  • 07.04 16:00
  • 52
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 07.04 15:49
  • 26
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 07.04 15:28
  • 2
10 модернизированных Т-72Б3М получила танковая дивизия ЦВО на Урале
  • 07.04 14:31
  • 0
Apply Emirates Visa Online
  • 07.04 13:47
  • 2
Разведчик-снайпер рассказал о службе в горячих точках
  • 07.04 13:02
  • 2
Первая совместная воздушно-наземная тренировка к параду Победы прошла в Алабино
  • 07.04 12:39
  • 110
Страна не работает до 30 апреля
  • 07.04 12:11
  • 1
Начались поставки в войска танков Т-90М "Прорыв"
  • 07.04 11:55
  • 6
Разработчик колесного танка в интервью "РИА Новости" оценил его эффективность в борьбе с терроризмом
  • 07.04 11:51
  • 1
Сдерживание России — не главная цель: что мешает Украине вступить в НАТО (Апостроф, Украина)