Специалисты РВСН примут участие в научно-деловой программе форума "Армия-2020"

ЦАМТО, 7 апреля. В текущем году планируется проведение около 200 мероприятий научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2020".

В большей части из них примут участие специалисты Ракетных войск стратегического назначения и не только научных организаций, но и испытательных полигонов, а также эксплуатирующих подразделений.

Кроме того, в период работы форума "Армия-2020" будет осуществляться детальное изучение новых образцов техники, предложений промышленности, которые в последующем могут быть либо приняты на снабжение, либо использованы при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на развитие РВСН, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.