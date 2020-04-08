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ЦАМТО

Специалисты РВСН примут участие в научно-деловой программе форума "Армия-2020"

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Академия РВСН
Кадр презентации комплекса Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в подмосковной Балашихе.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 7 апреля. В текущем году планируется проведение около 200 мероприятий научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2020".

В большей части из них примут участие специалисты Ракетных войск стратегического назначения и не только научных организаций, но и испытательных полигонов, а также эксплуатирующих подразделений.

Кроме того, в период работы форума "Армия-2020" будет осуществляться детальное изучение новых образцов техники, предложений промышленности, которые в последующем могут быть либо приняты на снабжение, либо использованы при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на развитие РВСН, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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