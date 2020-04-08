Береговая охрана Японии заказала дополнительные вертолеты H-225

ЦАМТО, 7 апреля. Компания Airbus Helicopters объявила о подписании с командованием Береговой охраны Японии очередного контракта на поставку двух дополнительных вертолетов H-225 (ранее носил обозначение EC-225).

После выполнения данного контракта к марту 2021 года парк вертолетов "Супер Пума" Береговой охраны Японии увеличится до 15 ед., включая 13 машин H-225 и два AS-332. Вертолеты предназначены для обеспечения безопасности, контроля территориальных вод Японии, а также оказания помощи терпящим бедствие и пострадавшим в стихийных бедствиях.

В течение последних месяцев Airbus Helicopters поставила Береговой охране Японии три новых H-225 в рамках ранее подписанных контрактов и продолжает выполнять работы по обслуживанию вертолетов. Компания обеспечивает техническое обслуживание и поддержку в рамках схемы HCare Smart Parts By the hour, предполагающей ремонт и замену запчастей исходя из летных часов.

Как сообщал ЦАМТО, первую пару вертолетов EC-225 Береговая охрана Японии получила в начале 2008 года. В августе 2011 года Береговая охрана страны, компания Eurocopter и подразделение Eurocopter Japan подписали трехсторонний контракт на поставку трех новых EC-225, которые были получены к марту 2015 года. Впоследствии ежегодно заключились новые контракты.

Вертолет H-225, максимальный взлетный вес которого составляет 11 т, оборудован двумя двигателями Makila 2A1 максимальной мощностью 1776 КВт, пятилопастным несущим винтом, четырехосевым автопилотом, позволяющим маневрировать в режиме висения, и интегрированной системой отображения и управления. Поставляемые машины оборудуются поисковым прожектором, метеорадиолокатором, лебедкой и усовершенствованным БРЭО. В поисково-спасательной версии вертолет H-225, помимо двух членов экипажа и четырех членов спасательной группы, может взять на борт до 19 человек или трех лежачих пострадавших. Максимальная дальность полета составляет 1135 км, масса полезной нагрузки – 5457 кг, продолжительность полета – 5 ч 38 мин., максимальная скорость – 324 км/ч.

В настоящее время в Японии гражданскими, государственными операторами и Министерством обороны для выполнения различных функций эксплуатируются 28 вертолетов семейства "Супер Пума".