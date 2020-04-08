Сила традиции: Вьетнам отказался от западных корветов

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Исторически сложилось так, что Ханой полагался на советские оружейные системы. В последние годы стал заметен определенный дрейф в сторону западных технологий. Однако на деле они оказались адаптированы под вьетнамские военные традиции, тесно связанные с российскими поставками.

Казалось, что передача Ханою южнокорейских корветов класса «Пхохан» положила начало процессу перехода флота на западные образцы вооружений.

Однако даже они были переделаны под вьетнамские стандарты и теперь оснащены российскими ракетными комплексами [ПКР «Уран»] и пулеметами

- указывает издание VNDefense.

Теперь и вовсе поставлено под сомнение активное военно-техническое сотрудничество с Западом. Предполагалось, что заказ Вьетнама на нидерландские корветы класса Sigma 9814 откроет новый рынок сбыта и потеснит Россию, которая в силу традиции пустила в этой стране глубокие корни.

Как планировалось, голландские корабли из РФ должны были получить только вертолеты фирмы «Камов» [Ка-28 ПЛО]. Ожидалось, что основное вооружение будет западного происхождения: 8 ПКР Exocet MM40 Block 3, 12 ЗУР MBDA MICA VL, одно 76-мм орудие Oto Melara Super Rapid, две 30-мм артиллерийские установки Oto Melara MARLIN-WS.

Народный флот всегда был ориентирован на Восточный блок. Если бы Sigma был куплен, Вьетнам должен был бы пойти в сторону приобретения западных снарядов и ракет для корвета

- отмечает VNDefense.

Издание считает, что «очень немногие страны были бы готовы продать это Вьетнаму», особенно это касается ПКР «Экзосет». В итоге, как оно сообщает, Ханой отказался от сделки по покупке корветов.