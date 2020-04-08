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ЦАМТО

Новейшие телекоммуникационные комплексы связи поступили в войска Восточного военного округа

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Военные связисты. Архивное фото
Военные связисты.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

ЦАМТО, 7 апреля. В войска связи ВВО поступила партия мобильных сверхзащищенных телекоммуникационных комплексов связи П-243П.

В станциях предусмотрен помехозащищенный и закрытый режим работы, обеспечивающий возможность ведения связи при активной работе преднамеренных помех условного противника.

Также данная техника обеспечивает спутниковую связь в режиме видеоконференции с подразделениями и вышестоящим командованием.

С поступлением новых станций качество и защищенность передаваемой информации повысилось в несколько раз. Новая техника поступает в рамках государственного заказа на 2020 год, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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