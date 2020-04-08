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ЦАМТО

Современный комплекс РЭБ "Борисоглебск-2" применили на учении в ЕАО

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Станция помех Р-934БМВ из состава комплекса "Борисоглебск-2". Фото с сайта mil.ru
Станция помех Р-934БМВ из состава комплекса "Борисоглебск-2". Фото с сайта mil.ru.

ЦАМТО, 7 апреля. В ходе плановых занятий военнослужащие подразделения РЭБ мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Еврейской АО, отработали вопросы подавления радиосетей условного противника при помощи новейшего комплекса РЭБ "Борисоглебск-2".

Военнослужащие в кратчайшие сроки развернули станции радиопомех, провели сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения средств связи условного противника. После вскрытия радиосети условного противника, расчеты передали выявленные координаты командных пунктов и узлов связи для дальнейшего уничтожения. Кроме того, специалисты постановками радиопомех нарушили систему связи условного противника. Блокированием радиосетей были выведены из строя более 50 бронеобъектов.

Постановка радиопомех парализовала систему управления условного противника и обеспечила необходимое время для уничтожения командных пунктов.

Для умелого применения нового комплекса РЭБ, поступившего в соединение около года назад, все военнослужащие данного подразделения прошли курс переобучения в Межвидовом учебном центре подготовки и боевого применения частей РЭБ Вооруженных Сил в Тамбове.

Комплекс значительно повысил возможности радиоэлектронной борьбы общевойскового соединения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Борисоглебск-2
Компании
Минoбороны РФ
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