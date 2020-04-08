Трагедия "Комсомольца": атомная подлодка К-378 погибла 31 год назад

В результате пожара 7 апреля 1989 года затонула советская атомная подводная лодка 3 поколения К-378, незадолго до трагедии она получила свое печально известное имя "Комсомолец". Причины случившегося не установлены до сих пор, а сама лодка находится на дне Норвежского моря.

Только на проектирование подлодки с повышенной глубиной погружения ушло 8 лет. Субмарина с корпусом из титанового сплава была полноценным боевым кораблем: на воду АПЛ К-278 проекта 685 "Плавник" была спущена в июне 1983 года. Большая часть ее погружений была связана с глубоководными исследованиями и экспериментами, но на счету были и боевые службы. При возвращении с третьей случился пожар, который в итоге погубил "Комсомольца": причин его никто не знает до сегодняшнего дня.

7 апреля в 11:02, когда в седьмом отсеке произошло возгорание. Сразу же появился первый погибший - вахтенный матрос. Десять минут спустя на АПЛ объявили аварийную тревогу, субмарина начала всплывать с 380-метровой глубины. Однако пожар затронул силовые электрические системы, сработала аварийная защита паротурбинной установки, лодка вновь пошла на дно.

Командир "Комсомольца" Евгений Ванин дал команду продуть цистерны главного балласта. Это позволило продолжить всплытие, но стало поворотным пунктом для дальнейшего развития ситуации. Сжатый воздух из разорванного трубопровода под высоким давлением пошел в тот самый седьмой отсек, локальный пожар перерос в объемный. Система пожаротушения с огнем не справлялась.

На поверхности "Комсомолец" был уже в 11:16. В это время внутри нее пространство наполнялось ядовитым дымом, температура внутри некоторых отсеков была такой, что плавился металл. Лодка накренилась из-за того, что цистерны продолжали продуваться, горели четыре отсека. Сработала аварийная защита реактора, подключилась аккумуляторная батарея, экипаж попытался запустить аварийный дизель-генератор.

Первый сигнал об аварии АПЛ передала в 11:37. По всей видимости, из-за уже имеющихся проблем с оборудованием он был ненадежным, на суше он был принят и расшифрован только через 40 с лишним минут. На помощь подлодке вылетели несколько спасательных бортов, к месту аварии пошла плавбаза "Алексей Хлобыстов".

Все это время экипаж боролся за живучесть "Комсомольца", командир был на связи с летчиками-спасателями. Через несколько часов лодка стала оседать на корму, моряки услышали приказ готовиться к эвакуации и покинуть отсеки. Были развернуты спасательные плоты, но на воду получилось спустить лишь один. Многие не готовились к тому, что окажутся в воде, планируя перейти с судна на судно, поэтому не надели спасательные жилеты. "Комсомолец" ушел на дно буквально на глазах, около шестидесяти человек оказались в воде.

Часть из них успела попасть во всплывающую спасательную камеру, но из-за разницы давлений после всплытия у нее сорвало люк: через него выбраться наружу смог лишь один моряк. Остальные, включая командира Ванина, погибли. На борт "Алексея Хлобыстова" подняли 30 выживших и 16 погибших. Тела некоторых подводников навсегда остались на глубине. Общее число жертв трагедии достигло 42 человек. Большая часть из них утонула или замерзла в водах Норвежского моря, несколько подводников скончались позже в больнице. Позже все члены экипажа были награждены орденом Красного Знамени.

"Комсомолец" до сих пор лежит на глубине свыше полутора километров. АПЛ законсервирована, специалисты пришли к выводу, что опасности она не представляет. Дата гибели "Комсомольца" - 7 апреля - официально стала Днем памяти погибших подводников.

Майя Бирюкова