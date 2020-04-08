Росгвардия принимает на вооружение пистолет-пулемёт СР-2МП «Вереск»

Источник изображения: topwar.ru

Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП, в настоящее время проходит соответствующая процедура. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

В Росгвардии проводятся мероприятия по приему на вооружение войск национальной гвардии РФ 9x21-мм пистолета-пулемета СР-2МП

- заявил собеседник агентства, не вдаваясь в подробности.

Пистолет-пулемет СР-2МП "Вереск" - это модернизированная версия п/п СР-2М, оснащённая планками Пикатинни с возможностью оснащения глушителем. В настоящее время данный пистолет-пулемет стоит на вооружении подразделений ФСБ и ФСО, а также некоторых спецподразделений МВД.

Пистолет-пулемёт разрабатывался в ЦНИИТочмаш города Климовска и впервые был показан публике в 1999 году. "Вереск" создавался как оружие, способное поражать противника в индивидуальных средствах бронезащиты второго класса на расстоянии до 200 м и небронированной техники на расстоянии до 100 м.

Калибр - 9Х21, изначально разрабатывался под мощный патрон повышенной пробиваемости конструкции Сердюкова СП-10. Может применять патроны СП-10 (с пулей со специальным стальным сердечником повышенной бронепробиваемости), СП-11 (с малорекошетирующей пулей со свинцовым сердечником), СП-12 (с экспансивной пулей повышенного останавливающего действия), СП-13 (с трассирующей пулей).

Ранее сообщалось о планах Росгвардии принять на вооружение пистолет Лебедева (ПЛ-15) вместо ПМ и ручной пулемет РПК-16 вместо устаревшего РПК-74.