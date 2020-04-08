Роскосмос осуждает планы США по освоению Луны

Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - В Госкорпорации "Роскосмос" раксритиковали планы США по коммерческому освоению Луны и других планет.

"Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество", - сообщили в пресс-службе.

"В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах - все помнят, что из этого вышло", - отметил замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев, слова которого приводят в пресс-службе.