Трамп подписал указ об освоении Луны и других небесных тел

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. США не признают соглашение о Луне, принятое Генасамблеей ООН. Новый документ предполагает добычу космических ресурсов. Высадить астронавтов на спутник Земли NASA планирует в 2024 году.

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. США не признают соглашение о Луне, принятое Генасамблеей ООН. Новый документ предполагает добычу космических ресурсов. Высадить астронавтов на спутник Земли NASA планирует в 2024 году.