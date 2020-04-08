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Известия.ru

Трамп подписал указ об освоении Луны и других небесных тел

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Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. США не признают соглашение о Луне, принятое Генасамблеей ООН. Новый документ предполагает добычу космических ресурсов. Высадить астронавтов на спутник Земли NASA планирует в 2024 году.

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. США не признают соглашение о Луне, принятое Генасамблеей ООН. Новый документ предполагает добычу космических ресурсов. Высадить астронавтов на спутник Земли NASA планирует в 2024 году.

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Трамп Дональд
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Луна
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