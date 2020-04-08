Новый калибр может изменить тактику боя

В России создан мощный бронебойный «снаряд-убийца» калибра 30 мм. Он радикально увеличивает возможности БМП, вертолетов и боевых роботов.

Теперь эти аппараты без труда справятся с легкими машинами противника и станут опасны даже для новейших тяжелобронированных танков, считают эксперты. Ввиду особенностей конструкции боеприпас имеет высокую скорость и точность попадания.

Как сообщили «Известиям» источники в оборонно-промышленном комплексе, для российских Вооруженных сил создают новые бронебойные оперенные подкалиберные снаряды (БОПС). Опытно-конструкторская работа началась летом прошлого года по заказу Минобороны. В этом году начинаются тестовые испытания новинки. Ее конструкция и характеристики не разглашаются.

Боеприпас должен резко повысить эффективность скорострельных автоматических пушек против бронетехники. Пушки планируют устанавливать на ударные вертолеты Ми-28 и Ка-52.

Для армейской авиации повышение пробиваемости особенно актуально. Винтокрылые аппараты могут поражать бронированную технику огнем сверху - там ее защита слабее всего. Поэтому даже 30-мм БОПС могут нести угрозу современным танкам. Для более легкой техники они и вовсе смертоносны. Без труда боеприпас прошьет и стены прочных зданий, что особенно важно в городских боях.