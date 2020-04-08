Ни дня без «эха войны»

С начала года саперы Балтийского флота уже более 100 раз обезвреживали боеприпасы времен Великой Отечественной, обнаруживаемые в самом западном регионе России.

С той поры, как на территории нынешней Калининградской области проходила Восточно-Прусская наступательная операция, минуло 75 лет. Однако до сих пор в здешней земле то и дело попадаются ржавые снаряды, мины, бомбы, гранаты, фаустпатроны.

Смертельно опасными находками занимаются специалисты БФ. И за первый квартал 2020 года им пришлось уже более 100 раз выезжать на разминирование. В результате чего было обезврежено в общей сложности свыше 1000 старых боеприпасов.

По большей части «эхо войны» – снаряды калибром от 30 до 380 миллиметров, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту. Все найденные взрывоопасные предметы затем уничтожаются на флотских полигонах.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)