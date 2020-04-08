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ТАСС

В Роскосмосе заявили, что планы по захвату планет вредят международному сотрудничеству

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Флаг США на Луне
Флаг США на Луне.
Источник изображения: NASA / Reuters

Гендиректор Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев напомнил об исторических примерах захвата территорий странами в своих интересах

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Попытки захватить территории других планет не могут настроить государства на плодотворное взаимодействие. Такое мнение во вторник выразил заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев, комментируя подписанный накануне президентом США Дональдом Трампом указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне Соединенными Штатами.

"Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество", - сказал Савельев.

Он напомнил, что в истории были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах. "Все помнят, что из этого вышло", - добавил Савельев.

В свою очередь генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter отметил, что подписанные Трампом два указа "о фактическом закреплении за США территории Луны и других небесных тел" и о чрезвычайном положении в США из-за коронавируса могут быть связаны между собой. "Пытаемся понять, как эти указы связаны меж собой", - написал он.

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. В документе подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года.

Согласно резолюции, исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития.

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