Пара новых вертолётов Ми-8АМТШ поступила на вооружение авиаполка ЮВО

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Два новых вертолета Ми-8АМТШ "Терминатор" пополнили состав авиационного полка армейской авиации Южного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Пара новый вертолетов Ми-8АМТШ прибыла на аэродром постоянного базирования в Краснодарском крае. Ранее представители инженерной службы полка приняли машины на предприятии-изготовителе, после чего вертолеты были доставлены к месту несения службы.

Авиационный полк армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), базирующийся в Краснодарском крае, пополнился двумя новыми вертолетами Ми-8АМТШ "Терминатор", оснащенными современным навигационным оборудованием, которое позволяет совершать полеты и выполнять задачи в любых погодных условиях

- заявили в пресс-службе.

В настоящее время инженерно-авиционные службы проведут необходимый комплекс приемных работ на месте, проверят функционирование всех систем и механизмов авиационных комплексов, после чего экипажи вертолётов совершат контрольные облеты.

Вертолет Ми-8АМТШ создан на основе многоцелевого Ми-8АМТ. Новая машина сохранила возможности для десантирования, дополнительно получив комплекс управляемого вооружения и усиленную броню. Предельная взлетная масса составляет 13 тонн, максимальная скорость 250 км/ч, крейсерская 230 км/ч, дальность полетов 610 км. В состав оборудования Ми-8АМТШ входит новый комплекс авионики, включающий в себя, в частности, метеорадар, аппаратуру спутниковой навигации и инфракрасную аппаратуру, а также очки ночного видения для пилотов. Комплекс обороны располагает экранно-выхлопными устройствами и системой отстрела ловушек.