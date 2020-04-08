Небесное дело: ФРГ не поддержала план РФ о запрете оружия в космосе

Германия отказалась поддержать российскую инициативу по нераспространению оружия в космосе. Об этом «Известиям» заявили в МИД ФРГ. Там также отметили: предложение Москвы не соответствует представлениям Берлина и Брюсселя о безопасности в этом пространстве. В ведомстве, однако, признали, что Германия и ЕС хотят предотвратить гонку вооружений в космосе и создают для этого собственную европейскую нормативную базу. Ранее США отказались принять инициативу России и приступили к созданию космических войск. В Совете Федерации «Известиям» пояснили, что подобное поведение Запада связано с политикой американцев на выход из всех сдерживающих соглашений. В будущем это приведет к новой гонке вооружений, уверены сенаторы.

Германия отказалась поддержать российскую инициативу по нераспространению оружия в космосе. Об этом «Известиям» заявили в МИД ФРГ. Там также отметили: предложение Москвы не соответствует представлениям Берлина и Брюсселя о безопасности в этом пространстве. В ведомстве, однако, признали, что Германия и ЕС хотят предотвратить гонку вооружений в космосе и создают для этого собственную европейскую нормативную базу. Ранее США отказались принять инициативу России и приступили к созданию космических войск. В Совете Федерации «Известиям» пояснили, что подобное поведение Запада связано с политикой американцев на выход из всех сдерживающих соглашений. В будущем это приведет к новой гонке вооружений, уверены сенаторы.

Берлинское «нет»

В конце февраля глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз призвал страны Запада «выработать общеприемлемые меры, которые были бы способны предотвратить силовое противостояние в космосе». Министр подчеркнул: сейчас единственное конструктивное предложение по этому вопросу — российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

Россия еще в 2004 году в одностороннем порядке обязалась первой не размещать оружие в космосе. В 2005 году аналогично поступили все остальные государства ОДКБ. На сегодняшний день решение Москвы о неразмещении первыми поддержали 22 страны, включая Аргентину, Кубу, Бразилию и другие государства. В преддверии Международного дня полета первого человека в космос 1 апреля к проекту присоединилась африканская страна Бурунди.

Между тем среди поддержавших нынешнюю инициативу РФ нет ни одной крупной космической державы, за исключением Китая. Ни США, ни Израиль, ни Франция не откликнулись на призыв России.

В МИД ФРГ «Известиям» заявили, что и Германия, и Евросоюз не поддерживают предложение России, поскольку оно не отвечает их представлениям о безопасном космосе. Там, однако, заверили, что предотвращение гонки вооружений в этом пространстве имеет для Европы первостепенное значение. Поэтому Германия и ЕС стремятся создать всеобъемлющую и поддающуюся проверке нормативную базу для обеспечения безопасности в космосе.

Такая структура должна учитывать все соответствующие угрозы, исходящие в направлениях Земля–космос, космос–космос и космос–Земля. Также нужно, чтобы она включала инструменты для эффективной проверки, чтобы всё было прозрачно и участники договора доверяли друг другу.

— Подход, предложенный Российской Федерацией, не отвечает этим требованиям. По нашему мнению, постепенный процесс создания всеобъемлющих и юридически обязательных рамок должен начинаться с согласования на международном уровне норм ответственного поведения в космосе, — настаивают в МИД ФРГ.

Представитель Германии в комитете по разоружению ООН Сюзанна Бауманн заявила «Известиям», что вопрос не в том, чтобы предотвратить размещение оружия в космосе и не допустить новую гонку вооружений. Главное сейчас — сосредоточиться на «земном» — общей безопасности в мире и укреплении доверия между странами.

Особенно актуально замечание представителя Германии звучит на фоне пробуксовки с продлением договора СНВ-III. Срок его действия истекает в феврале 2021 года. 1 апреля посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова продлить договор «хоть сегодня», однако для этого требуется согласие США, которое до сих пор не получено.

Берут пример с Вашингтона

Российское предложение служит дополнением к межправительственному договору от 1967 года, подписанному СССР, США и Великобританией. Там впервые оговорено, что ни одно государство не имеет права закреплять свой суверенитет над объектами в открытом космосе. Исключение: запущенные с Земли спутники.

Стороны договорились не использовать Луну, а также орбиту Земли для размещения или испытания на них любого вида оружия массового уничтожения (в 1960-е запрет касался в основном ядерных боеприпасов), отдельно прописывался запрет на открытие в космосе военных баз. Договор, однако, не регулирует и не запрещает размещение обычного вооружения в космосе.

В марте 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал создание военно-космических сил, так как это пространство может быть «таким же полем боя, как суша, воздух и море». 18 июня того же года президент США поручил Пентагону сформировать такое подразделение. Мотивировал он это тем, что Вашингтон не должен отставать в этой области от Китая и России.

В конце июля 2019 года Париж сообщил о создании главного космического управления под руководством ВВС Франции и выделении дополнительно €700 млн для защиты ее спутников.

Запад считает, что одностороннее преимущество будет исчерпывающим образом обеспечивать его безопасность. Но это иллюзия, потому что ни Россия, ни другие страны никогда не согласятся с односторонним доминированием в военной сфере, заявил «Известиям» председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

— Это всего лишь будет означать бесконечную гонку вооружений. Для того чтобы ее предотвратить, Россия и формулирует свои инициативы, касающиеся, в частности, неразмещения оружия в космосе, — пояснил сенатор. — Это тот вид гонки вооружений, остановить который наиболее просто, не дав ей начаться.

По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, отказ США поддержать российскую инициативу — это продолжение процесса, начавшегося в 2001 году с выхода Вашингтона из соглашения по противоракетной обороне (ПРО). Сейчас это оправдывается трамповским лозунгом «Америка превыше всего», что предполагает избавление от любых препятствий, которые мешают ей разрабатывать новейшие виды оружия.

— Когда США были уверены в себе, они шли на договоры по ограничению вооружений с СССР, а после и с Россией. Сейчас они боятся растущей силы Китая, других держав, они хотят сохранить первенство в областях, связанных с военно-космическими технологиями, — пояснил сенатор.

Он также напомнил: единственным договором, связывающим Россию и Вашингтон в сфере вооружений, остается СНВ-III. Если до октября США не заявят о готовности продлить соглашение, то его можно хоронить. А они пока молчат.