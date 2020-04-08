В Минобороны рассказали о ходе строительства 16 новых медцентров

В России полным ходом идёт строительство 16 медицинских центров Министерства обороны. На двух площадках — в Нижнем Новгороде и Одинцове — заканчиваются отделочные работы.

В России полным ходом идёт строительство 16 медицинских центров Министерства обороны. На двух площадках — в Нижнем Новгороде и Одинцове — заканчиваются отделочные работы.

На 10 объектах делают кровлю, работы идут круглосуточно. Задействованы 7 тыс. человек и свыше 800 единиц техники.

Первый госпиталь откроется уже 20 апреля. Остальные центры примут пациентов в середине мая.