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Известия.ru

В Минобороны рассказали о ходе строительства 16 новых медцентров

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В России полным ходом идёт строительство 16 медицинских центров Министерства обороны. На двух площадках — в Нижнем Новгороде и Одинцове — заканчиваются отделочные работы.

В России полным ходом идёт строительство 16 медицинских центров Министерства обороны. На двух площадках — в Нижнем Новгороде и Одинцове — заканчиваются отделочные работы.

На 10 объектах делают кровлю, работы идут круглосуточно. Задействованы 7 тыс. человек и свыше 800 единиц техники.

Первый госпиталь откроется уже 20 апреля. Остальные центры примут пациентов в середине мая.

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Страны
Россия
Проекты
Медицина
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