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Военное обозрение

«Он пытался помочь нам!»: экипаж «чумного» авианосца отчитали за преданность капитану

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Источник изображения: AP PHOTO

Руководство американского флота обвинило недавно уволенного капитана «чумного» авианосца «Теодор Рузвельт» в профнепригодности, вызванной его умственными способностями.

Глуп или наивен

Бурное прощание экипажа указанного корабля со своим командиром вынудило послать на Гуам, где он пришвартован, высших представителей флота. И.о. министра ВМС Томас Модли вылетел на тихоокеанскую базу США в воскресенье, где встретился с личным составом авианосца.

Как он пояснил экипажу, их бывший командир Бретт Крозье нарушил известный всем морякам и солдатам UCMJ [Единый кодекс военной юстиции], разгласив конфиденциальную информацию о массовом инфицировании личного состава вымпела коронавирусом COVID-19.

Как я считаю, если он думал, что эти сведения не станут известными широкой публике в тот же день в наш информационный век, то он был либо слишком наивным, либо слишком глупым, чтобы быть командиром такого корабля

- пояснил морякам Модли, указав, что действия Крозье были «предательством доверия», которым он пользовался со стороны начальства и команды.

Как указывает издание Task & Purpose, речь и.о. министра вызвала бурное негодование экипажа и её постоянно прерывали выкриками.

Какого чёрта?!

- высказался один из моряков после слов о глупости капитана.

Он пытался помочь нам!

- кричит другой моряк.

Источник изображения: AP PHOTO

Бретт Крозье

Любовь и корабли

На этом фоне Модли отчитал экипаж за преданность капитану.

Я понимаю, что вы любите этого парня. Это хорошо, что вы его любите. Но вы не должны его любить […] Вы должны только уважать его. Вы не обязаны любить свою работу, только делать ее. Вы не должны ничего ожидать от ваших командиров, кроме того, что они будут относиться к вам справедливо и поставят [боевую] миссию корабля на первое место

- заявил Модли.

И.о. министра указал, что действия Крозье не только обнажили проблемы американского флота перед лицом китайской угрозы, но и вызвали «большую полемику в Вашингтоне». С его слов, бывший капитан авианосца создал образ «мученика, который не получал необходимую ему помощь».

Сложившейся ситуацией уже воспользовались оппоненты президента Дональда Трампа, в частности Джо Байден, который метит на его место. Демократы требуют открыть расследование по факту отстранения Крозье. Поддерживают его и широкие слои общественности.

В настоящее время под петицией о восстановлении капитана в должности подписались более 253 тыс. человек. Однако, учитывая его популярность, вероятнее всего в скором времени мы увидим его в большой политике.

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