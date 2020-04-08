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Известия.ru

Дональд Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне и других небесных телах. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно указу, американские граждане должны иметь право вести коммерческие исследования, добывать и использовать ресурсы в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством.

При этом в документе отмечается, что космос юридически и физически является уникальным пространством для человеческой деятельности и Соединенные Штаты не рассматривают его в качестве всеобщего достояния, поэтому их политика направлена на стимулирование международной добычи и использования ресурсов в космосе.

«В связи с этим госсекретарю следует противодействовать любым попыткам со стороны любого другого государства или международной организации трактовать Соглашение о Луне как отражающее или каким-либо иным образом выражающее обычное международное право», — говорится в указе.

Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах было принято Генассамблеей ООН в декабре 1979 года. В нем утверждается, что исследование и использование спутника является достоянием всего человечества и осуществляется в интересах мирового сообщества, а государства, занимающиеся исследованием Луны, должны сотрудничать и оказывать взаимопомощь друг другу.

В декабре 2019 года по поручению Трампа были созданы космические войска США. Целью нового рода войск названа «защита интересов национальной безопасности США в космосе».

19 января пользователи Сети в очередной раз высмеяли затею с созданием космических войск и обрушились с критикой на форму нового подразделения. Юзеры обратили внимание на традиционную камуфляжную расцветку «космических» военных и предложили свои варианты.


24 января Трамп представил логотип космических сил США. По его словам, эмблема выбиралась в ходе консультаций с «великими военными лидерами» и дизайнерами.

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