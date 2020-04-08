Альянс нуждается в совете мудрецов

НАТО ищет новое измерение

Пандемия COVID-19 внесла радикальные изменения в формат и повестку работы Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел в штаб-квартире НАТО 2 апреля 2020 года. Впервые в 70-летней истории альянса встреча министров была виртуальной. А во главу угла вынесли вызовы и угрозы, связанные с пандемией, и реакцию на них военно-политического блока.

Сейчас все более очевидна перенасыщенность информационно-коммуникационной сферы сфальсифицированными фактами, что требует новых подходов к вопросам противодействия дезинформации и пропаганде, повышения прозрачности в отношениях между партнерами, говорилось на совете. Важно не допустить провоцирования панических настроений и вбрасывания обвинений в адрес властей. Также следует ожидать важных изменений в стратегиях и тактиках современных вооруженных конфликтов, что потребует существенной перестройки государств и их коалиций, подготовки вооруженных сил к функционированию в условиях нового мирового порядка и решению несвойственных им ранее задач.

Министры отметили ключевую роль военных в действиях против коронавируса внутри каждой из стран и призвали искать дополнительные способы повышения эффективности использования возможностей, потенциала и структур НАТО для наращивания и ускорения поддержки национальных усилий против COVID-19. ВС с самого начала активно участвуют в противодействии пандемии, предоставляя гражданским структурам оборудование и палатки для полевых госпиталей, осуществляют транспортировку пациентов, проводят дезинфекцию общественных мест, обеспечивают безопасность при пересечении границ. В этих целях активно задействуется Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные действия и катастрофы, созданный при штаб-квартире альянса в 1998 году по предложению России.

“ Принято решение усилить тренировочную миссию, работа которой была приостановлена из-за конфликта с Ираном ”

Помимо проблем, связанных с коронавирусом, главы внешнеполитических ведомств НАТО обсудили ситуацию в Афганистане, расширение учебной миссии в Ираке, а также согласовали новые меры поддержки партнеров блока – Украины и Грузии.

Альянс намерен сократить военное присутствие в Афганистане, где к лету текущего года планируется оставить около 12 тысяч военнослужащих, что соответствует уровню 2016 года. Однако решения о дальнейшем сокращении контингента принято не было. По оценке НАТО, ситуация в Афганистане остается сложной – на фоне политического кризиса в столице и отсутствия конструктивного взаимодействия сторон конфликта продолжается насилие, местные политики и талибы нарушают взятые на себя обязательства, что препятствует началу мирных переговоров. По мнению НАТО, талибы должны понизить уровень насилия и соблюдать соглашение, заключенное с США. Одновременно альянс требует усилить поддержку миротворческих действий странами региона, включая Пакистан, что рассматривается в качестве ключевой меры для стабилизации обстановки в Афганистане.

Важное место на встрече министров было отведено анализу обстановки в Ираке и действиям НАТО по поддержке региональных партнеров. Принято решение усилить там тренировочную миссию, работа которой была приостановлена в январе из-за ирано-американского конфликта. Сегодня миссия насчитывает около 500 инструкторов и советников из государств альянса и стран-партнеров.

Министры согласовали новый расширенный пакет мер поддержки для Грузии и Украины, включая проведение маневров на Черном море и программы обучения. «НАТО поэтапно расширяет свою поддержку Грузии», – отметил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Министры иностранных дел альянса рассмотрели вопрос о начале работы «совета мудрецов» – группы стратегического анализа из 10 экспертов во главе со Столтенбергом, которые займутся выработкой рекомендацией по укреплению политической составляющей деятельности НАТО в интересах трансатлантической координации. Они подготовят предложения и рекомендации, которые будут представлены в 2021 году на саммите лидеров стран НАТО, где планируется принять новую Стратегическую концепцию блока. Работа «группы мудрецов» пройдет в три этапа: размышления на семинарах, консультации с союзными столицами и проработка переговоров с последующим их проведением.

Одна из важных задач Стратегической концепции – создание «нового политического измерения» альянса, касающегося пересмотра сложившихся стереотипов в оценках и реакциях блока на изменения обстановки в мире, прежде всего обусловленных влиянием пандемии. Это должно придать консультациям статус новой функции НАТО в дополнение к трем основным, определенным в стратегической концепции 2010 года: коллективная оборона, кризисное управление, совместная безопасность. В общем случае консультации в понимании НАТО представляют собой «обмен мнениями и дискуссии между высшими руководящими органами Североатлантического союза и государствами-членами с целью сближения позиций и выработки рекомендаций по вопросам, вызывающим общую озабоченность. При этом в консультациях могут участвовать международные организации, государства-партнеры и при необходимости другие страны, не входящие в НАТО». Под предлогом сдерживания надуманной российской угрозы альянс, вероятно, расширит перечень поводов для вмешательства в военно-политические ситуации, затрагивающие интересы не только членов НАТО, но и партнеров.

Наряду с разработкой нового политического измерения сочтено необходимым противостоять вызовам путем укрепления устойчивости и гибкости реагирования обществ, военных структур и критически важной инфраструктуры НАТО. Эта задача настолько важна, что ее также предполагается включить как дополнительную основную функцию в новую концепцию. Натовцы дают понять, что украинский кризис, упоминаемый в более широком контексте вездесущих и явно надуманных российских угроз, станет одной из основных предпосылок для формирования стратегий, отвечающих реалиям. Однако это далеко не единственная причина. Мощный катализатор изменений – безжалостная борьба США за сохранение своей глобальной монополии на власть и статус ведущей державы мирового порядка.

Пандемия коронавируса продемонстрировала, что разобщенная Европа при защите своих интересов не в силах противостоять всесокрушающему лозунгу «Америка прежде всего», и сегодня лидеры некоторых крупных европейских государств с надеждой поглядывают в сторону Москвы, видя в ней опору при противостоянии заморскому диктату.

Заголовок газетной версии – «Столтенберг и 10 мудрецов».

Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук РФ, эксперт Лиги военных дипломатов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 13 (826) за 7 апреля 2020 года