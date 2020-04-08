В атаку на вирус пошли войска

В отличие от Европы Россия располагает резервами

Успехи Китая в борьбе с коронавирусом на фоне проблем в Европе – свидетельство того, что в критических условиях только достижение абсолютного примата интересов общества над частной выгодой может обеспечить выживание человечества.

Оценки пандемии распределились на две группы. Одни эксперты утверждают, что COVID-19 – крайне опасная инфекция, способная уничтожить до двух миллиардов человек. Есть считающие, будто вирус имеет искусственное происхождение и создан специально для сокращения численности населения. Они ожидают появления еще более смертельного штамма. Некоторые обвиняют Китай, который якобы создал специальный боевой вирус для подрыва экономики Запада с целью добиться абсолютного экономического господства в мире. Другие, наоборот, склонны отнести коронавирус к рядовой инфекции, лишь несколько более опасной, чем обычный сезонный грипп. Такие оценки звучали на российском телевидении.

История болезни

Уже можно сделать количественную оценку смертоносности заболевания. Обратимся к примеру Италии. Численность населения страны составляет чуть более 60 миллионов. Средняя продолжительность жизни – 82,5 года. При таких показателях количество умерших за год должно составлять 727 272. То есть в месяц – 60 540, за сутки – 2019 человек. При этом в пиковые моменты смертность от коронавируса в Италии достигала более тысячи человек. Иными словами, эпидемия коронавируса в отдельные дни увеличила смертность в этой стране в полтора раза. Это, конечно, огромная цифра. Поэтому понять панику можно. Похожая ситуация в Испании. Здесь при населении 45 миллионов 670 тысяч средняя продолжительность жизни – 83 года. Соответственно среднесуточная смертность должна составлять 1529 человек. В субботу, 28 марта, коронавирус в Испании, по официальным данным, унес 834 жизни, увеличив среднесуточную смертность на 54 процента. Менее острая, но похожая ситуация в других странах Европы. В США ситуация с коронавирусом хуже.

“ В Италии наши военные получат богатый опыт борьбы с эпидемией коронавируса в самых сложных условиях ”

Надо признать, что инфекция действительно крайне опасна и меры, предпринимаемые по ее остановке, должны предприниматься самые решительные. Вместе с тем констатируем, что распространение пандемии и последствия ее для разных стран сильно различаются. Самая катастрофическая ситуация в Италии и Испании. В Китае все несопоставимо лучше. Так, количество заразившихся составило 82 149 человек или менее одной сотой процента населения. 78 процентов заразившихся уже выздоровели. Погибли 3169 человек или менее четырех процентов от общего числа заразившихся (по данным на 30 марта). Для сравнения: в Италии эта цифра приблизилась к 12 процентам.

В России, несмотря на то, что наша страна имеет более семи тысяч километров общей границы с Китаем, число заразившихся на 30 марта – около 1800 человек. Погибших восемь. То есть на данный момент доля заразившегося населения немногим более тысячной процента. При этом основная часть случаев выявлена в Москве. На Дальнем Востоке и в Сибири речь идет о единичных фактах. И это притом что миграция населения через российско-китайскую границу шла до момента закрытия весьма активно. В значительной мере такая странность может быть объяснена главным образом тем, что эвакуируемые граждане России из других стран, в том числе и пораженных коронавирусом, спецбортами прибывали именно в Москву и затем после простейшей проверки температуры тела распускались по домам под обязательство самоизоляции. Люди не всегда соблюдали этот режим, да и при движении домой те из них, которые были носителями COVID-19 в инкубационный бессимптомный период, могли заразить окружающих. Так что существенная часть зафиксированных случаев заражения коронавирусом в России – те, кто «подхватил» его за рубежом. То есть если брать в расчет только случаи заражения, которые возникли в результате передачи инфекции внутри страны, их будет существенно меньше 1800. Однако темпы распространения эпидемии растут день ото дня. Если в субботу, 28 марта, число выявленных фактов заражения составило 197 случаев, то за 29 марта – уже 302. Это свидетельствует о том, что в России эпидемия только начинается.

Ситуация в Латинской Америке примерно такая же, как и у нас. Так, в Мексике к 28 марта зафиксировано 848 случаев заражения. В других странах обстановка сопоставимая. Свежих данных по смертности нет. Однако по аналогии с темпом эпидемии в других странах можно говорить о нескольких десятках погибших. Похожая ситуация в Северной Африке и на Ближнем Востоке. В Египте на 30 марта число заразившихся достигло 609 человек, из которых 40 скончались (6,5%) и 132 выздоровели (21,6%). В Алжире – соответственно 511, 31 (6%) и 31 (6%), в Марокко – 479, 26 (5,5%) и 13 (2,7%). В Израиле зафиксировано 4247 случаев заражения, из которых 15 (0,35%) привели к смертельному исходу и 132 выздоровели. В воюющих Ливии и Йемене – единичные случаи заболевания, что объясняется просто: с одной стороны, там отсутствуют медицинские учреждения либо их слишком мало, а с другой – поток из опасных в эпидемиологическом отношении регионов мира в эти страны минимален.

Фото: hotgeo.ru

Краткий обзор позволяет сделать важные выводы. Первый из них состоит в том, что наиболее мощный удар пандемии пришелся по наиболее развитым в технологическом отношении Китаю, странам Европы, США и Израилю, лежащим в широтном диапазоне от 30 до 43 градусов Северного полушария. Это можно объяснить пятью главными факторами – высокой плотностью населения, его активной миграцией, наличием современной медицины и менталитетом граждан, которые высоко ценя жизнь, быстро реагируют на появление симптомов, а также выживаемостью данной разновидности коронавируса в ограниченном температурном диапазоне. Другие страны отличаются либо относительно низкой плотностью населения, как, например, Россия и Бразилия, либо неразвитой медициной, не позволяющей выявлять и фиксировать факты заражения, либо особенностями менталитета населения, доступностью медицинской помощи, которые ограничивают обращение заразившихся в лечебные учреждения.

Второй вывод заключается в том, что среди высокоразвитых стран стрессоустойчивость медицины как способность оперативно реагировать на резкие скачки заболеваемости сильно отличается. Показателем может служить уровень смертности. Наименее устойчивой к возникновению кризисных ситуаций оказалась медицина Европы, прежде всего Италии и Испании, где смертность от коронавируса в долях от числа заболевших достигла двузначных значений. Существенно лучше в США, Китае и Израиле, где смертность от коронавируса – менее четырех процентов. То есть в странах, где в наибольшей степени распространены идеи либерального фундаментализма, определяющие низкую духовную мобилизованность наций, система медицинского обеспечения, построенная с опорой на эти ценности, оказалась неспособной противостоять более или менее серьезному эпидемиологическому кризису. В тех странах, где в основу медицинского обеспечения положены советские принципы (как в Китае), имеет место высокий уровень духовной мобилизованности наций, а государство доминирует в экономике, системы национального здравоохранения демонстрируют высокий уровень сопротивляемости эпидемиям.

Третий вывод связан со вторым и состоит в том, что наиболее успешно с подобными катастрофами способны бороться там, где национальные элиты могут поставить общенациональные интересы выше стремления бизнеса, особенно крупного, к извлечению максимальной прибыли. Особенно если они при этом стремятся использовать прямые административные рычаги, а не пытаются привлечь его разными экономическими преференциями. Лучший пример – Трамп, который просто приказал крупнейшим корпорациям США радикально увеличить выпуск необходимых материалов и оборудования для борьбы с эпидемией, в частности аппаратов ИВЛ, и топ-менеджмент не посмел его ослушаться. Еще более жестко действовало китайское руководство.

Четвертый вывод состоит в том, что для преодоления подобных катастроф экономика должна быть подчинена интересам развития страны, а не извлечения максимальной прибыли в виде роста абстрактного ВВП, в который включается все – от сферы обслуживания до реализации проектов, имеющих глобальное значение. Примат экономики над интересами развития и безопасности страны ведет к стремлению минимизировать затраты любой ценой, в результате чего резервные мощности в каждой сфере сокращаются как «неэффективные». Между тем именно эти резервные мощности, созданные отдельно или в виде возможности оперативного наращивания, позволяют в кратчайшие сроки с момента возникновения кризиса радикально усилиться для его нейтрализации. Именно так развивалась ситуация в Китае, что позволило быстро пресечь развитие эпидемии на начальном этапе. И совершенно иначе в Европе, в частности в Италии. Офицер из состава нашей группы по борьбе с эпидемией с удивлением констатировал, что на Апеннинах вообще нет машин по обеззараживанию местности. Итальянских экономических вождей понять можно – зачем они нужны, если за многие десятилетия так и не понадобились. А теперь без российской помощи не обойтись. В ЕС руководствовались такими же соображениями и по этой причине не могут оказать одной из крупнейших стран Европы реальной помощи – нет резервных мощностей. Порочность примата чисто экономических монетаристских подходов над интересами развития страны видна и в других областях жизни общества. В России схожая политика привела к тому, что огромные территории страны лишились населения, которое сосредоточилось в нескольких мегаполисах. Уничтожение сельских школ, медицинских центров и иной инфраструктуры в глубинке привело к тому, что народ покинул малые населенные пункты. Понятно, что цена организации полноценной жизни на периферии в пересчете на одного человека значительно выше, чем в крупных городах. Но только развитая инфраструктура малонаселенных территорий нашей огромной страны может обеспечить ее развитие и заселение, а значит, и удержание этих земель. Иначе российское население уходит, а на его место приходят представители других стран и через какое-то время территории утрачиваются. Так сегодня происходит в так называемых ТОР.

Медицинский фронт

Подтверждением положений четвертого вывода может служить ситуация в деле борьбы с коронавирусом в России. В нашей стране, если посмотреть новости с «фронтов антивирусной войны», можно увидеть, что именно Министерство обороны играет ключевую, если не главную роль. Наши ВС строят в «китайские» сроки 16 новых инфекционных центров, из которых восемь должны быть введены в строй уже к концу апреля (в Одинцове, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Сосновом Бору и Уссурийске – покрыта вся страна) и еще восемь к середине мая. Строительство этих центров курирует заместитель министра обороны Тимур Иванов.

Программа реализуется только силами военно-строительного комплекса МО РФ с привлечением инженерных и железнодорожных войск. Помощь гибнущей в эпидемии Италии опять-таки направляется нашими ВС. Туда вылетели лучшие военные медики, всего около 100 человек, имеющие большой практический опыт борьбы с распространением вирусных инфекций, организации дезинфекции сооружений и территории. Это руководитель группы генерал-майор Сергей Кикоть, специалист по применению специальных систем подполковник Геннадий Еремин – ведущий ученый НИЦ МО, имеющий богатый опыт борьбы с эпидемиями африканской чумы свиней и ящура, подполковник Вячеслав Кулиш – крупный ученый в области средств защиты от поражающих факторов агентов вирусной природы, другие авторитетные специалисты.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов в интервью СМИ заявил, что отправка военнослужащих за рубеж не окажет негативного влияния на боеспособность. Скорее наоборот – повысит возможность по выполнению задач РХБЗ за счет того, что специалисты получат в Италии богатый опыт борьбы с эпидемией коронавируса в самых сложных условиях. Генерал привел некоторые цифры. Так, из имеющихся в войсках 15 лабораторий в Италию отправлена всего одна, из 2065 машин специальной обработки улетели 20, а более чем из 20 тысяч военнослужащих РХБЗ находятся в командировке всего 66. В МО РФ создан необходимый запас лекарственных препаратов и иных материальных средств для эффективной борьбы с эпидемией. На 28 марта не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом среди военнослужащих ВС РФ. «Гражданская» медицина такими темпами подготовки к отражению вирусной атаки на страну похвастаться не может, особенно в части постройки новых специализированных инфекционных центров. Очевидно, причина кроется в том, что в ВС РФ, несмотря на губительные реформы Сердюкова – Макарова, все-таки была сохранена основа потенциала систем РХБЗ и медицинского обеспечения. И сегодня наши ВС обладают самыми мощными в оперативном отношении возможностями по борьбе с эпидемией. Объясняется это тем, что в ВС главным критерием целесообразности тех или иных действий является не экономическая выгода, а необходимость обеспечить выполнение задач в самых критических условиях в отличие от «гражданской» медицины, которую «дореформировали» и «дооптимизировали» до недееспособности.

Таким образом, можно констатировать, что пандемия коронавируса, со «звенящей ясностью» показала: капитализм, особенно его наиболее радикальные либерально-фундаменталистские формы, крайне опасен для современного глобализованного человечества. Если в начале XX века, когда оно было относительно разобщено планетарными расстояниями, эпидемия «испанки» охватила и «выкосила» сравнительно небольшую часть населения планеты, то в современных условиях, когда мир в транспортном отношении един и огромные массы людей перемещаются между разными континентами за считаные часы, даже такая не очень заразная инфекция, как коронавирус (грипп, передающийся от одного к шести-семи контактировавшим, в плане распространения вдвое опаснее), способна вызвать пандемию и нанести огромный ущерб экономике всего мира. А если вслед за COVID-19 появится нечто с заразностью сезонного гриппа и смертностью, как у туберкулеза или той же «испанки»?

Коронавирус со всей ясностью продемонстрировал, что переход к более совершенному социальному устройству – не только объективная технологически обусловленная необходимость, но и ключевое условие выживания человечества. Отличие нового порядка от ныне существующего состоит в установлении абсолютного примата интересов общества над частной выгодой. Это может быть обеспечено только при создании многоукладной экономики, где за частным сектором остается малый бизнес, а все остальное – общенациональная, региональная и коллективная собственность в зависимости от общественной значимости производства. Естественно, ни о каком «свободном рынке» речи быть не может. Ему с его «невидимой рукой» на смену должно прийти четкое планирование, построенное на согласовании производства и потребления продукции по крайней мере общенационального и регионального значения. Такой социальный порядок можно назвать неосоциализмом или другим похожим термином. Главное, что оказавшись в условиях кризиса, лидеры стран Запада, в частности США, начинают уже сегодня внедрять в практику антиэпидемиологических мер такие принципы. И чем больше обостряется обстановка, тем масштабнее будут шаги в этом направлении.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 13 (826) за 7 апреля 2020 года