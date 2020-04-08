Перемены вместо «реформ»

За семь лет боевой потенциал Вооруженных Сил повысился более чем вдвое

1 марта 2019 года довелось присутствовать на выступлении министра обороны Сергея Шойгу в Госдуме на расширенном заседании Комитета по обороне. Глава военного ведомства проинформировал участников заседания об итогах шестилетней работы по укреплению обороноспособности государства за счет повышения боевой мощи Вооруженных Сил. Прошел год. Новое выступление, теперь уже на заседании Совета Федерации в формате «Правительственного часа», состоялось 25 марта.

Министр обороны привел очень убедительные цифры. Уровень современных ВВСТ в 2012 году, например, составлял всего 16 процентов, исправных – 47. Согласимся, крайне низкий показатель. Причем из-за нехватки горючего летчики почти не летали, танкисты не водили боевые машины, солдаты и сержанты не занимались боевой подготовкой. Но и это еще не все. Кардинальное сокращение офицерского состава привело к появлению 61 тысячи так называемых распоряженцев – тех, кого после увольнения в запас вынуждены были держать за штатом. На них ежегодно тратилось 32 миллиарда рублей. Это офицеры, которых не могли уволить из-за отсутствия у них жилья. Они получали денежное довольствие и все виды обеспечения, но не выполняли служебных обязанностей. При этом распоряженцы занимали 28 тысяч служебных квартир, а следовательно, столько же действующих офицеров снимали жилье по коммерческим ценам.

“ Конкурс в военные учебные заведения доходит до 18 человек на место ”

Хорошо, что министр обороны сказал об этом начистоту. Но еще более справедливо вспомнить о том, что многие офицеры были поспешно, необдуманно уволены в пылу кадровых чисток самим военным ведомством. Причем с явным перевыполнением «плана». То, что было при другом министре обороны – Анатолии Сердюкове, сути дела не меняет. Ведь за каждым увольнением – судьба человека, семья, дети. В результате в 2012–2013 годах некоторые выпускники военных училищ вынуждены были идти даже на сержантские должности, а уже в 2015-м и в последующие годы образовался острый дефицит кадровых офицеров в войсках. Поэтому тех, кого так поспешно увольняли, пришлось вновь приглашать на военную службу. А таких, скоропалительно вышвырнутых из армии, по разным оценкам, набралось более 20 тысяч. Вряд ли это можно назвать нормальной работой кадровых и руководящих органов военного ведомства.

В жилье тогда нуждались 107 тысяч человек. У офицеров даже появилось выражение – военный бомж. Многие служивые вынуждены были в поисках правды и справедливости обращаться в суды. В 2012 году на министра обороны и Верховного главнокомандующего было подано аж 124 тысячи исков о нарушении прав военнослужащих.

Результатом погони за экономией средств стало также снижение эффективности функционирования систем военного и довузовского образования, базирования войск и их материально-технического обеспечения.

Были ликвидированы медицинские и спортивные роты, ремонтные органы войскового звена, парализована работа ведущего медицинского центра ВМА им. Кирова. Нехватка летного состава превышала 2300 офицеров.

На ведомственном балансе находилось 1300 военных городков, предназначенных для передачи субъектам Федерации. На их содержание ежегодно уходило около пяти миллиардов рублей, а более пяти тысяч военнослужащих вместо боевой подготовки занимались их охраной.

Все это, естественно, сказалось на отношении граждан к своей армии. Уверенность в том, что она способна защитить страну, высказывал всего 21 процент, а престиж военной службы упал, как говорится, ниже плинтуса.

Боевой опыт и стратегический паритет

Для исправления ситуации Верховный главнокомандующий в майских указах 2012 года поставил как приоритетные следующие задачи:

довести долю современного вооружения к концу 2020 года до 70 процентов;

в течение пяти лет ежегодно увеличивать численность контрактников не менее чем на 50 тысяч (в 2012-м их было всего около 160 тысяч);

поднять уровень социальной защищенности военнослужащих в части обеспечения жильем и денежным довольствием;

организовать работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, повысить престиж и привлекательность службы.

За минувшие годы армия, повторим, кардинально изменилась. Оснащенность войск современным вооружением и техникой доведена до 68,2 процента. К концу года она достигнет целевого показателя – 70 процентов. При этом в стратегических ядерных силах превысит 87 процентов.

Исправность ВВТ поддерживается на уровне 94 процентов.

Завершена масштабная работа по перевооружению всех ракетных бригад на комплекс «Искандер». С 2012 года в Сухопутные войска поступило более 12 тысяч современных образцов вооружения и техники.

Воздушно-космические силы и авиация флота получили более 1400 самолетов и вертолетов. ВМФ – более 190 кораблей, катеров и судов обеспечения.

Фото: riafan.ru

К 2020 году боевой потенциал Вооруженных Сил повысился более чем в два раза, что позволило сохранить стратегический паритет с НАТО в условиях роста военных угроз. Тем более что активность альянса вблизи наших границ возрастает с каждым годом. Наращиваются наземные и морские группировки блока. Расширяется состав стран – членов НАТО. Развертывается глобальная система ПРО США.

«В противовес этим и другим угрозам мы выполняем задачи, поставленные Верховным главнокомандующим в посланиях Федеральному собранию, – подчеркнул Шойгу. – Прежде всего наращивается потенциал сдерживания, в том числе самых современных систем вооружения. На опытно-боевое дежурство поставлены высокоточные гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал». Проводятся летно-конструкторские испытания морской гиперзвуковой ракеты «Циркон». В декабре прошлого года на боевую службу заступил первый ракетный полк «Авангард» и лазерные установки «Пересвет». Завершена модернизация промышленного производства для серийного выпуска тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Что касается Сирии, операция в этой стране повысила международный авторитет России и дала огромный качественный импульс для развития Вооруженных Сил. Боевой опыт получили все командующие войсками военных округов и офицеры их штабов, все командующие общевойсковыми армиями, армиями ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 90 процентов летного состава, 56 процентов специалистов ПВО, 61 процент – ВМФ, 98 процентов – военной полиции.

У нас появилась целая плеяда высококлассных летчиков, имеющих по 200 и более боевых вылетов.

За прошедшие семь лет существенно изменен кадровый состав Вооруженных Сил. Количество военнослужащих по призыву уменьшилось до 225 тысяч, а численность контрактников превысила 405 тысяч, то есть увеличилась более чем в два раза. Ими полностью укомплектованы сержантские и старшинские должности, боевые подразделения спецназа, морской пехоты, батальонные тактические группы, а также должности, связанные с эксплуатацией сложной техники. Реализованы меры материального стимулирования контрактников.

Ежеквартальные опросы военнослужащих показывают их высокий уровень морально-политического и психологического состояния. Готовность военнослужащих к отражению внешней агрессии составляет 93 процента, а уверенных в успешном выполнении поставленных боевых задач – 94 процента.

Восстановлена система военного образования. В 2018 году состоялся первый полный выпуск офицеров из наших вузов. Почему первый? Потому что в эпоху Сердюкова многие военные вузы попросту прекратили набор или отодвинули его на год-два. Сегодня поддерживается высокий конкурс в военные учебные заведения. В прошлом году он доходил до 18 человек на место. И это тоже свидетельство высокого престижа военной службы.

С 2012 года жильем обеспечены 775 736 человек. Из них 244 107 получили постоянное жилье, 226 712 – служебные квартиры. Для 304 917 военнослужащих компенсация за поднаем доведена до реальных рыночных размеров.

С 2014 года за счет введения субсидии появилась возможность выбора места покупки квартиры или строительства дома. Этой опцией воспользовались 37 312 военнослужащих. Такая форма обеспечения постоянным жильем позволила решить многолетнюю проблему упомянутых распоряженцев. Сегодня их в Вооруженных Силах нет».

Минобороны поддерживает денежное довольствие на уровне оплаты труда работников ведущих отраслей экономики. С 1 октября прошлого года проведена индексация денежного довольствия на 4,3 процента, военные пенсии выросли на 6,3 процента. Но все ли так замечательно?

Дом офицеров ждет нового хозяина

На различных площадках, с разных трибун около 30 лет шла дискуссия, нужна ли нам начальная военная подготовка. МО РФ отошло от этих споров и начало заниматься делом. Во всех регионах страны создаются круглогодичные учебно-методические центры военно-патриотического воспитания «Авангард». В них за неделю мальчики и девочки в увлекательной и доступной игровой форме получат достаточные навыки НВП.

“ Местные власти обманывали Минобороны, выставляя завышенные счета за коммунальные услуги ”

В настоящее время центры «Авангард» создаются в 81 субъекте. В Нижегородской области такой уже действует. Активно ведутся строительные работы в Подмосковье. До конца текущего года планируется открыть такие центры в 18 регионах страны, в остальных – в течение следующего. Все они функционируют при войсковых полигонах. Пока не принято окончательное решение о размещении центров руководством Чеченской Республики, Мурманской и Тверской областей.

В собственность субъектов Федерации передано 1800 военных городков, не используемых Вооруженными Силами. Это порядка 84 тысяч объектов недвижимого имущества, включая 53 тысячи зданий жилищного фонда, 525 котельных, 467 детских садов и 54 школы.

Конечно, остаются проблемы. Министр обороны высказал ряд замечаний в связи с сохранностью жилого фонда и земельных участков после их передачи субъектам Федерации.

«Все обращения к нам с просьбами передать жилые здания и дома офицеров начинаются со слов «это позволит улучшить жизнь граждан, обеспечить их досуг и так далее», – заметил Шойгу. – А письма о безвозмездной передаче земельных участков – словами о том, что это снизит стоимость квадратного метра, обеспечит переселение из ветхого жилья. Но было бы полезно провести анализ состояния переданных за шесть лет 3956 земельных участков общей площадью 154 тысячи 318 гектаров, 285 медучреждений, 312 Домов офицеров. Что произошло с ними? До передачи там кипела жизнь. А сейчас есть информация об их крайне плачевном состоянии.

В городе Энгельсе, например, в 2018 году было передано муниципальным властям историческое здание Дома офицеров. Его стены еще помнят формирование женских авиаполков под руководством Марины Расковой, подготовку к полетам Юрия Гагарина и Германа Титова. Предусматривалось, что местные власти проведут реконструкцию. Но за два года ничего не сделано. Сейчас принимаются меры, в том числе с участием председателя Госдумы, по сохранению исторического наследия.

Армия всегда безвозмездно участвовала в ликвидации последствий стихийных бедствий, тушении пожаров, оказывала гуманитарную помощь населению. Будет и дальше это делать. Но, к сожалению, кое-где местные власти пытаются использовать армию как, образно говоря, дойную корову. «На протяжении многих лет нас постоянно обманывали, выставляя завышенные счета за коммунальные услуги, – подчеркнул министр обороны. – Данный вопрос мы решили. Установили более 113 тысяч приборов учета топливно-энергетических ресурсов. Результаты не заставили себя долго ждать. Сегодня мы знаем, сколько теплой воды и ресурсов ежесуточно расходуют Вооруженные Силы. Экономический эффект составил три миллиарда рублей».

Армия неоднократно предлагала регионам также забрать высвобождаемую технику, которую они могли бы использовать для муниципальных нужд, тушения пожаров, ликвидации последствий стихийных бедствий. Но откликнулись немногие. Сегодня у Минобороны есть возможность передать восемь тысяч единиц военной техники двойного назначения. Но власти на местах пока проявляют безразличие.

Проделанная работа по возрождению Вооруженных Сил, естественно, положительно сказалась на росте престижности и привлекательности военной службы. Сегодня в российском обществе наблюдается поступательный рост одобрения деятельности ВС РФ. Армии России доверяет порядка 90 процентов населения страны, а отрицательные оценки снизились в 4,5 раза. Думается, люди в погонах достойно справятся с возложенными на них задачами, решат в том числе и неожиданно возникшие проблемы по борьбе с коронавирусной опасностью.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 13 (826) за 7 апреля 2020 года