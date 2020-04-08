Войти
Военно-промышленный курьер

Военные возводят защиту от вируса

211
0
0
Источник изображения: Фото: riafan.ru

Минобороны объявило войну COVID-19 и завершает строительство многофункциональных медицинских центров

На площадке в Одинцове под контролем заместителя министра обороны Тимура Иванова завершается строительство медицинского центра. Жесткий контроль МО РФ осуществляет и над другими такими комплексами, которые возводятся на территории Российской Федерации. Можно не сомневаться, что они будут сданы точно в срок. Почему специализированные объекты, предназначенные для борьбы с коронавирусом, возводят военные?

Именно у них накоплен огромный опыт возведения различных долговременных сооружений, приобретенный при строительстве складов, ангаров, хранилищ для боеприпасов и ракетного вооружения – всего, что называется спецобъектами. В бригадах жесткая дисциплина, отлаженная технология и выверенная логистика доставки материалов. Кроме того, за военными строителями в последние годы не замечено проявлений коррупции и нецелевого использования бюджетных средств. Однако не только это стало определяющим.

“ Работы ведутся от Калининграда до Камчатки круглосуточно, в три смены ”

18 октября 2019 года в структуре МО РФ указом президента Владимира Путина создана Военно-строительная компания (ВСК). Цель – строительство в интересах Минобороны и Вооруженных Сил. Эта организация взяла на себя обязанности Военно-строительного комплекса МО, заменившего ранее расформированный Спецстрой. Заместитель министра Тимур Иванов определил структуры, вошедшие в состав ВСК. Это около 11 различных организаций, в частности 20 и 31-й проектные институты МО РФ, Главное управление обустройства войск, пять строительных предприятий (по одному в каждом военном округе и на Северном флоте) и три специализированных по созданию аэродромов, гидротехнических сооружений, объектов ядерной сферы. ВСК – генеральный подрядчик по строительству оборонных и специальных объектов. Она же основной исполнитель работ – от планировки территорий и проектирования до монтажа оборудования и создания социальной инфраструктуры вокруг объектов. Для оптимизации расходов внедряются типовые проекты сооружений. В 2020 году, например, запланировано завершение строительства арсеналов для хранения боеприпасов и оружия. А в 2021-м закончатся обновление и перестройка инфраструктуры для РВСН. Есть информация, что Минобороны предложат присоединиться к строительству космодрома Восточный после серии коррупционных скандалов на нем.

Фото: google.com

Как видим, ВСК – организация серьезная и кому как не ей внести лепту в борьбу с коронавирусом. Только за сутки численность рабочих, задействованных на площадках строительства 16 многофункциональных медицинских центров в 15 регионах страны, увеличилась на тысячу и по состоянию на 1 апреля составила более пяти тысяч человек. Работы ведутся от Калининграда до Камчатки круглосуточно, в три смены. На всех объектах была выполнена заливка фундаментов, сейчас проводится монтаж зданий. Задействовано свыше 800 единиц строительной и специальной техники. Работы ведутся по поручению Верховного главнокомандующего с привлечением инженерных и железнодорожных войск, применением современных технологий. Координация и контроль осуществляются также в круглосуточном режиме, в том числе через Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Добавим к сказанному, что каждый медцентр будет укомплектован компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации. Определен соответствующий штат медицинского персонала, который уже прошел или завершает обучение, повышение квалификации в Военно-медицинской академии МО РФ.

Первый многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде будет сдан 20 апреля. С 10 по 15 апреля первые восемь центров получат необходимое оборудование и медицинскую технику. По словам Тимура Иванова, завершение мероприятий позволит обеспечить необходимой медпомощью как военнослужащих, так и гражданское население.

Что касается действий военных эпидемиологов и вирусологов в итальянском Бергамо, на территории авиабазы ВВС Италии в пригороде Бергамо развернуты лаборатория полимеразной цепной реакции анализа и генотипирования, пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции. Российские врачебно-сестринские бригады привлечены для лечения больных, находящихся в 65 пансионатах, которые местными властями приспособлены для изоляции и лечения заразившихся коронавирусом итальянских граждан. В частности, бригада врачей эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, нескольких лечебных учреждений. Всего продезинфицированы более 5000 квадратных метров внутренних помещений и подъездные дороги. В противоэпидемических мероприятиях задействованы расчеты мобильных комплексов дезинфекционных аэрозолей и авторазливочных станций. Начат прием больных. Аналогичную помощь Россия оказывает и Сербии («Дипломатия в ОЗК»).


Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 13 (826) за 7 апреля 2020 года

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Сербия
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Спецстрой России
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
ИТ
Медицина
СФ
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
10.01.2017
Дмитрий Рогозин: «Сила России в её собственной индустрии»
27.04.2015
С чего начинаются войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.04 06:35
  • 104
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 08.04 05:55
  • 86
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 08.04 04:11
  • 44
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 07.04 20:56
  • 1
Думская комиссия по ОПК попросила ЦБ снизить ключевую ставку на 1-1,5 п.п
  • 07.04 17:02
  • 2
Столкновение корабля ВМС Венесуэлы с круизным лайнером сняли на видео
  • 07.04 16:00
  • 52
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 07.04 15:49
  • 26
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 07.04 15:28
  • 2
10 модернизированных Т-72Б3М получила танковая дивизия ЦВО на Урале
  • 07.04 14:31
  • 0
Apply Emirates Visa Online
  • 07.04 13:47
  • 2
Разведчик-снайпер рассказал о службе в горячих точках
  • 07.04 13:02
  • 2
Первая совместная воздушно-наземная тренировка к параду Победы прошла в Алабино
  • 07.04 12:39
  • 110
Страна не работает до 30 апреля
  • 07.04 12:11
  • 1
Начались поставки в войска танков Т-90М "Прорыв"
  • 07.04 11:55
  • 6
Разработчик колесного танка в интервью "РИА Новости" оценил его эффективность в борьбе с терроризмом
  • 07.04 11:51
  • 1
Сдерживание России — не главная цель: что мешает Украине вступить в НАТО (Апостроф, Украина)