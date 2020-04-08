Военные возводят защиту от вируса

Минобороны объявило войну COVID-19 и завершает строительство многофункциональных медицинских центров

На площадке в Одинцове под контролем заместителя министра обороны Тимура Иванова завершается строительство медицинского центра. Жесткий контроль МО РФ осуществляет и над другими такими комплексами, которые возводятся на территории Российской Федерации. Можно не сомневаться, что они будут сданы точно в срок. Почему специализированные объекты, предназначенные для борьбы с коронавирусом, возводят военные?

Именно у них накоплен огромный опыт возведения различных долговременных сооружений, приобретенный при строительстве складов, ангаров, хранилищ для боеприпасов и ракетного вооружения – всего, что называется спецобъектами. В бригадах жесткая дисциплина, отлаженная технология и выверенная логистика доставки материалов. Кроме того, за военными строителями в последние годы не замечено проявлений коррупции и нецелевого использования бюджетных средств. Однако не только это стало определяющим.

“ Работы ведутся от Калининграда до Камчатки круглосуточно, в три смены ”

18 октября 2019 года в структуре МО РФ указом президента Владимира Путина создана Военно-строительная компания (ВСК). Цель – строительство в интересах Минобороны и Вооруженных Сил. Эта организация взяла на себя обязанности Военно-строительного комплекса МО, заменившего ранее расформированный Спецстрой. Заместитель министра Тимур Иванов определил структуры, вошедшие в состав ВСК. Это около 11 различных организаций, в частности 20 и 31-й проектные институты МО РФ, Главное управление обустройства войск, пять строительных предприятий (по одному в каждом военном округе и на Северном флоте) и три специализированных по созданию аэродромов, гидротехнических сооружений, объектов ядерной сферы. ВСК – генеральный подрядчик по строительству оборонных и специальных объектов. Она же основной исполнитель работ – от планировки территорий и проектирования до монтажа оборудования и создания социальной инфраструктуры вокруг объектов. Для оптимизации расходов внедряются типовые проекты сооружений. В 2020 году, например, запланировано завершение строительства арсеналов для хранения боеприпасов и оружия. А в 2021-м закончатся обновление и перестройка инфраструктуры для РВСН. Есть информация, что Минобороны предложат присоединиться к строительству космодрома Восточный после серии коррупционных скандалов на нем.

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Как видим, ВСК – организация серьезная и кому как не ей внести лепту в борьбу с коронавирусом. Только за сутки численность рабочих, задействованных на площадках строительства 16 многофункциональных медицинских центров в 15 регионах страны, увеличилась на тысячу и по состоянию на 1 апреля составила более пяти тысяч человек. Работы ведутся от Калининграда до Камчатки круглосуточно, в три смены. На всех объектах была выполнена заливка фундаментов, сейчас проводится монтаж зданий. Задействовано свыше 800 единиц строительной и специальной техники. Работы ведутся по поручению Верховного главнокомандующего с привлечением инженерных и железнодорожных войск, применением современных технологий. Координация и контроль осуществляются также в круглосуточном режиме, в том числе через Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Добавим к сказанному, что каждый медцентр будет укомплектован компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации. Определен соответствующий штат медицинского персонала, который уже прошел или завершает обучение, повышение квалификации в Военно-медицинской академии МО РФ.

Первый многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде будет сдан 20 апреля. С 10 по 15 апреля первые восемь центров получат необходимое оборудование и медицинскую технику. По словам Тимура Иванова, завершение мероприятий позволит обеспечить необходимой медпомощью как военнослужащих, так и гражданское население.

Что касается действий военных эпидемиологов и вирусологов в итальянском Бергамо, на территории авиабазы ВВС Италии в пригороде Бергамо развернуты лаборатория полимеразной цепной реакции анализа и генотипирования, пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции. Российские врачебно-сестринские бригады привлечены для лечения больных, находящихся в 65 пансионатах, которые местными властями приспособлены для изоляции и лечения заразившихся коронавирусом итальянских граждан. В частности, бригада врачей эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, нескольких лечебных учреждений. Всего продезинфицированы более 5000 квадратных метров внутренних помещений и подъездные дороги. В противоэпидемических мероприятиях задействованы расчеты мобильных комплексов дезинфекционных аэрозолей и авторазливочных станций. Начат прием больных. Аналогичную помощь Россия оказывает и Сербии («Дипломатия в ОЗК»).

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 13 (826) за 7 апреля 2020 года