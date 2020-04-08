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США получили право использовать ресурсы Луны

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Источник изображения: lenta.ru

США получили право использовать ресурсы Луны, соответствующий указ подписал американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В документе сказано, что американцы должны иметь право вести коммерческие исследования, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством.

Однако в указе отмечается, что космос юридически и физически является уникальным пространством для деятельности человека, и США не рассматривают его в качестве всеобщего достояния. Таким образом, политика страны будет направлена на стимулирование международной поддержки по добыче и использованию ресурсов в космосе.

В частности, США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, уточняется в документе.

В феврале сообщалось, что проект бюджета НАСА на 2021 год предполагает рекордное увеличение финансирования в размере 25,2 миллиарда долларов, что на 12 процентов больше, чем в 2020 году. Всего на высадку астронавтов на Луну в 2024 году планируется потратить 35 миллиардов долларов.

В марте прошлого года Трамп потребовал от НАСА отправить американцев на Луну любой ценой. Он заявил, что первая женщина и следующий мужчина на спутнике «будут американцами, которых доставят американские ракеты с американской земли».

Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, которое было принято резолюцией Генассамблеи ООН в декабре 1979 года, предполагает, что исследование объектов спутника является достоянием всего человечества и осуществляется в интересах всех стран мира.

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