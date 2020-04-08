Киев потребовал от Ирана объяснений из-за слов депутата о сбитом Boeing

Украинские власти ждут официальных объяснений от Ирана в связи со словами депутата парламента Хассана Норузи, который заявил, что иранские военные справились со своими обязанностями хорошо при крушении Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» близ Тегерана. Об этом сообщил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

На своей странице в соцсети Twitter Пристайко написал, что данное высказывание показывает полное неуважение к человеческим жизням и десяткам семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана, которые потеряли своих родных и близких в результате крушения самолета.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала «UA:первый» о том, что посольство Украины в Иране направило ноту властям страны с просьбой пояснить слова депутата. Он добавил, что Киев опирается на официальные заявления, и будет делать выводы, когда получит официальную информацию от Ирана, но не позволит стране избежать ответственности за произошедшую трагедию, пишет «РИА Новости».

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение 8 января. Самолет направлялся из Тегерана в Киев и упал через две минуты после вылета. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли.

Сначала Иран отрицал свою причастность к инциденту, но 11 января признал свою вину. Глава иранского МИДа Джавад Зариф заявил, что лайнер был непреднамеренно сбит ракетой из-за «человеческой ошибки». В Корпусе стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) объяснили, что система ПВО страны приняла лайнер за крылатую ракету, а у оператора связи было пять секунд на принятие решения, и он сделал неправильный выбор.

Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с Зеленским принес извинения, выразил соболезнования и пообещал наказать виновных. 14 января стало известно об аресте нескольких человек по данному делу.

Киев расследует дело о крушении по статьям о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна, умышленном убийстве и уничтожении самолета.