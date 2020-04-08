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ТАСС

В Boeing рассчитывают провести новый беспилотный полет корабля Starliner этой осенью

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Корабль Starliner
Корабль Starliner.
Источник изображения: © AP Photo/Terry Renna

Детали еще не подтверждены

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская корпорация Boeing предполагает, что новый испытательный полет ее корабля Starliner без экипажа будет проведен осенью 2020 года. Об этом сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС официальный представитель компании Ребекка Риган.

"Boeing взаимодействует с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), чтобы определить приемлемые сроки второго испытательного орбитального полета, - сказала она. - Хотя детали еще не подтверждены, мы ожидаем, что полет состоится осенью 2020 года".

"Мы решили вновь провести испытательный орбитальный полет, чтобы продемонстрировать качество систем Starliner, - говорится в заявлении, опубликованном ранее в понедельник. - Еще один полет в беспилотном режиме позволит нам выполнить все задачи летных испытаний и оценить работу второго корабля Starliner без каких-либо затрат для налогоплательщиков". В компании пояснили, что лишь после этого компания намерена "доставить астронавтов на МКС".

Starliner был запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к Международной космической станции (МКС) с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Atlas V. Из-за технических неполадок запланированная стыковка корабля с орбитальным комплексом была отменена. Одной из причин был признан сбой в системе подсчета полетного времени. В итоге корабль был возвращен на Землю.

Новый американский корабль Starliner, разработанный Boeing, имеет массу 13 тонн. Он рассчитан на экипаж из семи человек и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет.

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Страны
США
Продукция
Atlas V
Компании
Boeing
NASA
Проекты
2020-й год
МКС
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