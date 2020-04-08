Войти
Вестник Мордовии

"Убийца танков" 2С25М "Спрут-СДМ1" никак не попадет в войска

329
0
0

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Об уникальном, во многом не имеющем равных "убийце танков" - 2С25М "Спрут-СДМ1" мы регулярно пишем с 2015 года. Тогда эту боевую машину впервые продемонстрировали на Международном военно-техническом форуме "Армия".

Эта самоходка не оставила равнодушными как специалистов, так и гостей масштабной выставки.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Однако вот уже столько лет "Спрут-СДМ1" никак не доберется до войск. А ведь кроме воздушно-десантных войск 2С25М пригодились бы и в морской пехоте. После снятия с вооружения ПТ-76 "черные береты" вот уже которое десятилетие нуждаются в плавающей технике такого предназначения.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Судя по форумам "Армия", большой интерес вызывает эта машина и у зарубежных заказчиков. Особенно после появления модификации, которая теперь, по сути, готова выполнять роль легкого танка.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Однако вряд ли кто-то будет покупать новинку, если она официально не принята на вооружение и ее не эксплуатируют в войсках страны-изготовителя. Хотя, конечно, такие случаи бывали, но они достаточно редки. Поэтому, хочется верить, что 2С25М в ближайшем будущем все же будет призван на службу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2С25 Спрут-СД
Похожие новости
19.06.2015
«Спрут-СДМ1» - новинка «Тракторных заводов» на форуме «Армия-2015»
07.11.2014
СПТП 2С25 «СПРУТ» не имеет себе равных
18.03.2014
Расширяем горизонты сотрудничества
10.06.2013
«Спрут-СД» модернизируют и унифицируют с БМД-4М
15.02.2011
Перспективы перевооружения и реформирования ВДВ
30.07.2008
В августе 2008 г. в Москве пройдет III Международный Салон вооружений и военной техники "МВСВ-2008"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.04 06:35
  • 104
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 08.04 05:55
  • 86
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 08.04 04:11
  • 44
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 07.04 20:56
  • 1
Думская комиссия по ОПК попросила ЦБ снизить ключевую ставку на 1-1,5 п.п
  • 07.04 17:02
  • 2
Столкновение корабля ВМС Венесуэлы с круизным лайнером сняли на видео
  • 07.04 16:00
  • 52
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 07.04 15:49
  • 26
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 07.04 15:28
  • 2
10 модернизированных Т-72Б3М получила танковая дивизия ЦВО на Урале
  • 07.04 14:31
  • 0
Apply Emirates Visa Online
  • 07.04 13:47
  • 2
Разведчик-снайпер рассказал о службе в горячих точках
  • 07.04 13:02
  • 2
Первая совместная воздушно-наземная тренировка к параду Победы прошла в Алабино
  • 07.04 12:39
  • 110
Страна не работает до 30 апреля
  • 07.04 12:11
  • 1
Начались поставки в войска танков Т-90М "Прорыв"
  • 07.04 11:55
  • 6
Разработчик колесного танка в интервью "РИА Новости" оценил его эффективность в борьбе с терроризмом
  • 07.04 11:51
  • 1
Сдерживание России — не главная цель: что мешает Украине вступить в НАТО (Апостроф, Украина)