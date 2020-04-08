"Убийца танков" 2С25М "Спрут-СДМ1" никак не попадет в войска

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Об уникальном, во многом не имеющем равных "убийце танков" - 2С25М "Спрут-СДМ1" мы регулярно пишем с 2015 года. Тогда эту боевую машину впервые продемонстрировали на Международном военно-техническом форуме "Армия".

Эта самоходка не оставила равнодушными как специалистов, так и гостей масштабной выставки.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Однако вот уже столько лет "Спрут-СДМ1" никак не доберется до войск. А ведь кроме воздушно-десантных войск 2С25М пригодились бы и в морской пехоте. После снятия с вооружения ПТ-76 "черные береты" вот уже которое десятилетие нуждаются в плавающей технике такого предназначения.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Судя по форумам "Армия", большой интерес вызывает эта машина и у зарубежных заказчиков. Особенно после появления модификации, которая теперь, по сути, готова выполнять роль легкого танка.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Однако вряд ли кто-то будет покупать новинку, если она официально не принята на вооружение и ее не эксплуатируют в войсках страны-изготовителя. Хотя, конечно, такие случаи бывали, но они достаточно редки. Поэтому, хочется верить, что 2С25М в ближайшем будущем все же будет призван на службу.