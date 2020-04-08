A380 и «Боинг-777» в небо не вернутся

Какие авиакомпании выживут после вирусной атаки

30 марта состоялась онлайн-конференция, посвященная преодолению гражданской авиацией мирового кризиса. Ее организатор – компания ATO Events – обкатала актуальный сейчас удаленный формат делового общения, в котором проходят даже правительственные совещания.

Аудитории, спикерам и самим организаторам было в новинку участвовать в дискуссии через экран монитора, задавать вопросы, голосовать, общаться и обсуждать происходящее, находясь в предписанном властями режиме самоизоляции. Конференция собрала более 1200 специалистов ГА. Итак, что думают эксперты по поводу беспрецедентной по масштабу охвата кризисной ситуации, поставившей гражданскую авиацию на грань выживания? Какие могут быть сценарии развития событий? Как двигаться дальше? Как сохранить человеческие ресурсы и бизнес авиакомпании в текущих условиях?

Это не первый кризис, который переживает отрасль. Влияли на нее и нефтяное эмбарго 1973-го, и события 11 сентября 2001-го в США, и извержение вулкана Эйяфьятлайокудль в Исландии в 2010-м. После 12-летней давности финансового кризиса число рейсов внутри Европы восстановилось до прежних уровней только к 2016 году.

Реалии нынешнего дня: почти все компании прекратили полеты, из 25 тысяч воздушных судов во всем мире 90 процентов стоят на земле, будущие убытки оцениваются в 113 миллиардов долларов. По данным ИАТА, примерно треть авиаперевозчиков могут уйти с рынка. Пандемия COVID-19 отличается тем, что никто не знает ее масштабов, приняты невиданные меры социальной изоляции граждан, а это 3,5 миллиарда человек в 78 странах или 43 процента населения Земли. Срок окончания никому не известен, бизнес действует (или простаивает) в условиях неопределенности.

“ Неожиданным стало решение продлить срок контрактов иностранным пилотам, чтобы не допустить возможного дефицита КВС ”

Возможно, события будут развиваться в варианте «лайт», который предполагает, что пик эпидемии придется на апрель-май, перевозки начнут восстанавливаться в первые месяцы лета, а к 2021 году население уже забудет обо всех передрягах и будет жить по-прежнему. «Консервативный» вариант с вероятностью 50 процентов сдвигает пик кризиса на конец лета. В самом тяжелом случае (вероятность 40 процентов) эпидемия затянется до начала 2021 года, а перевозки начнут оживать только к лету будущего года.

По оценке эксперта Рикардо Женова (Ricardo Genova), только четверть мировых авиакомпаний способна продержаться два-три месяца без выручки, сохранив при этом флот и персонал. Остальные за это время окажутся на грани банкротства. В группе риска – экстремальные лоукостеры, получающие прибыль за счет большого объема перевозок по минимальным тарифам. Пока нет проблем у грузовых перевозчиков, им как раз добавилось работы. Китайские авиакомпании идут на то, чтобы размещать грузы в пассажирских салонах воздушных судов. Нет сомнений, что выживут крупные авиакомпании, произойдет концентрация рынка. Повод для оптимизма в том, что каждый кризис дает свои уроки и вынуждает выживать в любых условиях.

Крис Терри (Chris Tarry), эксперт британского консалтингового агентства CTAIRA, считает, что спрос на перевозки в докризисном объеме едва ли восстановится к 2022 году. Рынок могут покинуть воздушные суда высокой вместимости, в первую Airbus A380 и Boeing 777. Самолеты станут дешевле, особенно это коснется воздушных судов 10-летнего срока эксплуатации, стоимость лизинга снизится, будут приняты меры государственной поддержки. 58 миллиардов долларов выделит своим перевозчикам и авиапроизводителям госбюджет США.

Каких мер поддержки стоит ожидать российским авиакомпаниям? Пока что только «Аэрофлоту» удалось подписать соглашение с «ВТБ-лизингом» о переносе на июль 2021 года лизинговых платежей по 67 самолетам (около 20 процентов всего авиапарка). Это первый прецедент отсрочки платежей на российском авиарынке. По мнению АЭВТ, обещанные налоговые каникулы и введение моратория на рост стоимости аэропортовых услуг смогут решить сегодняшнюю проблему, но в перспективе только поспособствуют накоплению долгов. Лизингодатели и поставщики запчастей пока не готовы нести убытки из-за отложенных платежей. Их позиция: слабые должны уйти, выживает сильнейший, и нечего трясти деньги из государства, которому и так нелегко. Скорее всего мелким авиакомпаниям, составляющим часть транспортной системы страны, придется вернуть арендованные воздушные суда и покинуть рынок, освободив нишу для крупных игроков. Позиции «Аэрофлота» еще больше укрепятся в отсутствие конкурентов, а он уже сейчас занимает 40 процентов рынка.

Персонал авиакомпаний демотивирован, и это самая большая проблема после финансовых трудностей. Последствия кризиса коснутся 67 миллионов авиаработников – это глобальная угроза. Социально ориентированные зарубежные перевозчики выплачивают часть зарплаты летному персоналу, к примеру, в Греции это 800 долларов в месяц из бюджета страны. В России пока что ограничились созданием «горячей линии» для работодателей. Юристы консультируют их, как мотивировать и сохранить персонал в условиях удаленной работы. Что делать с летчиками, которые удаленно работать не могут, пока неясно. На этом фоне неожиданным стало решение продлить срок трудовых контрактов иностранным пилотам еще на пять лет, чтобы не допустить возможного дефицита командиров воздушных судов.

Бизнес-план авиакомпании в нынешних реалиях – для начала выжить, позже – набрать высоту, считает Дмитрий Миргородский, партнер консалтинговой компании Concuros. Внешние угрозы бизнеса – прекращение с 27 марта международных авиаперевозок, дающих основную прибыль, и ограничения на внутренние перевозки. Падение пассажиропотока, а с ним и доходов. Девальвация рубля, подешевевшего на 30 процентов по отношению к доллару. Необходимость нести постоянные расходы (лизинг, аренда, ТОиР воздушных судов, зарплата), притом что каждый полет добавляет убытка. Значительная социальная напряженность в семьях авиаработников при выходе компаний из бизнеса. «Возврат в прошлый век» для летающей публики вследствие разрушения рынка.

Первоочередные шаги следующие. Ограничить расход тающих на глазах средств. Оперативно и детально анализировать ситуацию, своевременно принимать возможные решения о прекращении полетов и приостановке деятельности. Сохранить персонал путем перевода на «удаленку». Качественно и своевременно коммуницировать с коллективом, клиентами, агентами и партнерами компании. Планомерно работать с госорганами по части минимизации налогообложения и получения субсидий. Лоббировать нужные для бизнеса решения со стороны регуляторов.

Ключевые члены команды и акционеры (инвесторы) должны иметь полную ясность, что и как делается. Каждый день необходимо информировать о результатах и учитывать замечания. Коллектив должен быть уверен, что в трудные времена их судьбы важны для руководства и акционеров авиакомпании. Ежедневно следует контактировать со СМИ, кредиторами и контрагентами – все должны понимать, что и почему вы делаете, и быть уверенными в том, что их интересы учтены. Основное условие – прозрачность бизнес-решений.

По окончании кризисного периода, а такие надежды сохраняются, поскольку в России ситуация пока лучше, чем в других странах, нужно иметь заранее подготовленный план деятельности на переформатированном рынке. Важно сохранить лояльность прошедшего «огонь и воду» коллектива, репутацию компании и практические навыки кризисного менеджмента команды.

Заголовок газетной версии – «Приземленные планы крылатого бизнеса».

Галина Пономарева

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 13 (826) за 7 апреля 2020 года