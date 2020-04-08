Отыскать советский дальний морской разведчик Ту-95РЦ помогла стая дельфинов

Последний полет «за угол»

Перелеты над Атлантикой летчики советской дальней авиации называли полетом «за угол» – именно так выглядел маршрут ракетоносца Ту-95РЦ на штурманской карте над морями и океанами. Если при выполнении боевой задачи случалась нештатная ситуация, помощи экипаж не ждал.

Советские стратегические скоростные турбореактивные разведывательные самолеты выполняли боевые задачи за тысячи километров от своих аэродромов. В 1970 году советские стратеги освоили перелеты на Кубу. Маршрут сложнейший, полеты «за угол» требовали от экипажей дальних разведчиков хорошей профессиональной и психологической подготовки. Благодаря постоянному базированию на Острове свободы в Западной Атлантике, скажем, были обнаружены две американские авианосные ударные группы, совершавшие переход в Норвежское море на масштабные натовские учения «Стронг экспресс». Сторицей окупалась дальняя воздушная разведка для страны.

Самолеты дальней разведки и целеуказания Ту-95РЦ благодаря новейшему на тот момент оборудованию могли отследить обстановку над огромной акваторией, определить характер целей и выделить главные.

Взлет советских стратегов 4 марта 1976 года с кубинского аэродрома имени Хосе Марти прошел штатно: бомбардировщики Ту-95РЦ 392-го одрап Северного флота под командованием ведущего пары майора Аркадия Красносельских после выполнения заданий боевой службы – воздушные разведчики контролировали действия Второго Атлантического флота ВМС США –возвращались на аэродром Оленья. Через 6 часов 20 минут по гаванскому времени связь с ведущим бортом прервалась. Как после установила комиссия, расследовавшая авиационное происшествие, самолет начал набирать высоту до девяти тысяч метров, но произошло внезапное сваливание: подъемная сила резко упала, изменились углы тангажа и крена, и стратег рухнул в нейтральные воды в районе Ньюфаундлендской банки. Ведомый самолет по команде с КП Северного флота снизился до трехсот метров, но точно места катастрофы не зафиксировал.

“ Экипаж советского дальнего разведчика Ту-95 погиб в перестрелке с американскими истребителями ”

«Причина авиационного происшествия не установлена. Наиболее вероятной причиной АП явилось сваливание с последующим неуправляемым падением по траектории плоского штопора из-за непреднамеренного попадания в вихревой след (спутную струю) пролетавших перед этим самолетов, следовавших по международным трассам на высотах 9000–11 000 метров. Вывод подтвержден дешифрированием ленты МСРП-12 в 13-м Государственном НИИ ЭРАТ 24 ноября 1976 года. Результаты обработки информации свидетельствовали о появлении внешних возмущающих сил и стремлении экипажа парировать их. При достижении вертикальной перегрузки 1,7–1,8 произошло сваливание», – гласит заключение о причинах авиационного происшествия.

Поиск места катастрофы, останков экипажа и секретных документов начался без промедления. Секретный портфель сумели выловить моряки с сухогруза, направленного радиограммой из Москвы в район бедствия. Вслед за советским судном в небе появился Р-3А «Орион», его чувствительная аппаратура могла обнаружить в море любую мелочь, и его пилоты тотчас же могли навести на участок акватории флот ВМС США. Попади секретные документы в руки американцев, пришлось бы в обязательном порядке менять шифры и позывные нашей морской авиации.

В море вышли спасательные суда «Алдан» и «Владимир Трефолев», танкер «Дубна», теплоход «Аджария» и спасательный буксир СБ-38. Командиром спасотряда назначили капитана первого ранга Марата Иващенко. Спасатели тралили море, пытаясь найти обломки фюзеляжа. Моряки «пропахали» почти 600 квадратных километров акватории. Более ста часов провел в наблюдательной камере старший мичман Станислав Колпакчи. Полтора месяца результата не было. В книге «Трагедия над Бермудами» Евгений Костарев пишет: «7 сентября командир, видя, что экипаж судна измотан, дал команду отдыхать. Но о распоряжении командира не знал офицер Юрий Шамин, который готовился к заступлению на «собачью вахту» с 4 до 8 утра и в тот момент отдыхал. Утром, как обычно, он сыграл побудку. Узнав об этом, Иващенко не стал отменять приказ офицера. Работы продолжились. Корабль, идя галсами, продолжил обшаривать дно. И тут «Трефолева» обогнала стая дельфинов, которые в районе форштевня сделали левый поворот. Подобные маневры стая выполнила несколько раз, пока Иващенко, усмотрев в действиях животных осознанность, не отдал приказ следовать за дельфинами. И почти сразу в Саргассовом море на глубине 43 метров старшина второй статьи Кириллин, сидевший в наблюдательной камере, увидел фрагменты самолета. Это было 18 сентября 1976 года».

На борт «Владимира Трефолева» подняли тела всех 12 членов экипажа, более трехсот приборов, самолетных деталей и частей.

После завершения спасательных работ североморцы похоронили морских летчиков: по большому сбору моряки в форме первого срока с воинскими почестями опустили тела погибших в воды Атлантики. Место отметили на штурманских картах: 43°49'2" с. ш., 49°48'7" з. д. В гарнизоне Кипелово потом с воинскими почестями хоронили пустые гробы.

Однако находки не внесли ясности в причины катастрофы. Да и вопросы, на которые пока нет ответов, остались.

Стоит отметить, что экипаж второго Ту-95РЦ получил команду возвращаться на Кубу. В Гаване летчиков продержали без объяснения причин месяц, а после возвращения в часть опытный и слетанный экипаж расформировали.

Генерал-майор Виталий Ветров, служивший на Кубе во время тех событий ветврачом, по стечению обстоятельств оказался участником спасательной операции и в интервью «Военно-промышленному курьеру» («Под знаком беды») рассказал о том, чему стал свидетелем. По звонку оперативного дежурного бригады ему надлежало быть в пять утра в порту Гаваны и доставить продовольствие на спасательный буксир СБ-38, срочно выходивший в океан. «Машины с продовольствием уже в пути. Гаванская бухта – это сеть 27 запутанных километров причалов… не так просто найти желаемый. Долго заправляли буксир водой, мазутом у разных швартовок. Мы с водителями через заборы, железнодорожные ветки перебросали мешки и ящики с продовольствием на борт. Пока закрывал чек у баталера в каюте, буксир уже начал выходить из бухты. Курс на Саргассово море. Дали радиограмму в бригаду, что ввиду чрезвычайной ситуации офицер находится на борту буксира, в походе будет исполнять обязанности фельдшера. Поспешность была в подъеме остатков сбитого американцами самолета-разведчика Ту-95РЦ, а именно – секретного оборудования. Экипаж этого самолета выполнял задачу по контролю действий 2-го Атлантического флота США. Мы работали в 180 милях южнее Бермудских островов».

«Сбитого американцами самолета»… Может, генерал ошибся? Нет.

Как свидетельствует писатель Евгений Костарев, Дмитрий Бычков, сын погибшего штурмана, в 2007 году в 13-м Государственном НИИ ЭРАТ, где расшифровывали запись, пытался отыскать пленку с погибшего в Атлантике самолета. Ведь со дна Саргассова моря подняли оборудование и технику. Если пленка была, то и ее тоже. Но следов записи нет.

В документальном фильме «Загруженные смертью» (из сериала «Красные звезды»), выпущенном на Харьковской киностудии в 1997 году, сказано мягче: советский Ту-95РЦ погиб над Атлантикой после столкновения с американским F-15.

По версии Евгения Костарева, вероятнее всего, в небе над нейтральными водами случилось следующее. На перехват советского самолета-разведчика, как обычно, вылетела пара F-15. Один начал крутить фигуры высшего пилотажа – то ли лихость и мастерство показывал, то ли старался помешать тяжелому «Медведю» вести воздушную разведку близ американских границ. Вследствие перегрузок или технической неисправности у «Фантома» отстрелилась и упала в океан ракета. Экипаж Ту-95 расценил это как нападение и расстрелял «ковбоя» из пушек. F-15 рухнул в воду. Пилот погиб. Второй F-15, видя такое дело, отстрелялся по «Медведю» и быстренько смылся на базу.

Поскольку все двигатели падающего в штопоре разведчика работали, а экипаж был жив, напрашивается вывод: попадание было в киль самолета. Управление оказалось потеряно, тяжелый бомбардировщик ушел в режим сваливания и разбился.

Ведомый самолет под командованием Юрия Манина летел в другом эшелоне и ничего не видел. Если летчики и слышали радиообмен американцев, то ничего не поняли, поскольку английским языком не владели.

Но мог ли бортовой стрелок расстрелять «Фантом» из кормовой орудийной установки, ведь в морской авиации СССР летали Ту-95 РЦ разных модификаций и в самолет вносились изменения? Например, кормовую орудийную установку заменили на мощную станцию РЭП СПС-151. Тогда прапорщик Тараненко не мог бы ответить на ковбойство американцев. Но как утверждают многие североморцы, кормовые орудия на Ту-95 РЦ майора Красносельских точно стояли.

Скорее всего между сторонами инцидента состоялись переговоры, и было решено дело замять. Миру объяснили, что советский «Медведь» погиб, не сумев выйти из штопора.

Прошли десятки лет. Наверное, пришла пора стряхнуть пыль с секретной папки и наградить погибший экипаж майора Аркадия Красносельских. Морские летчики Северного флота пали при исполнении боевого задания.

Иван Драгомиров

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 13 (826) за 7 апреля 2020 года